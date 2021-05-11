مدرب ميلان يكشف عن مدة غياب إبراهيموفيتش عن الملاعب

أصيب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان في ركبته في أثناء فوز فريقه أول أمس الأحد بثلاثية نظيفة على يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن المدة التي سيغيبها "السلطان" عن الملاعب.

وأكد بيولي أن إبراهيموفيتش (39 عاما) سيغيب عن مباراتين على الأقل من مباريات فريقه الثلاث المتبقية في الكالتشيو.

وسيغيب "إبرا" عن مباراة ناديه التالية خارج أرضه أمام تورينو غدا الأربعاء، وعن مباراته على ملعبه أمام كالياري الأسبوع المقبل أيضا.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي إن إبراهيموفيتش "أصيب بالتواء في الركبة ولن يستطيع المشاركة غدا أو الأحد المقبل". وأضاف بيولي "سننتظر لنرى كيف سيكون الوضع الأسبوع المقبل".

وبفضل الفوز على يوفنتوس تعززت آمال ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتقدم إلى المركز الثالث متفوقا بـ3 نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

وسيلتقي ميلان في الجولة الأخيرة خارج ملعبه مع أتلانتا.

وأوضح بيولي أن الفوز على تورينو غدا لن يضمن للفريق الحصول على مكان في المربع الذهبي قائلا "لم نحقق شيئا بعد.. يمكننا فقط الاحتفال عندما نتأهل لدوري الأبطال".