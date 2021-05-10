مطالبات بتضمين قمة الأهلي والزمالك رسالة دعم للمنتفضين.. محرز وحكيمي يتضامنان مع فلسطين والقدس

تعاطفت أندية رياضية ونجوم وإعلاميون رياضيون مع أهالي القدس المحتلة، رافضين الاعتداء عليهم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.
كثيرون هم نجوم كرة القدم العرب والمسلمون الذين تضامنوا مع فلسطين والقدس، وكان أحدث المتضامنين النجمان الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي، في وقت لم ينخرط فيه النجم المصري محمد صلاح بعد في أي تضامن أو دعم لهبة المقدسيين والفلسطينيين.
وغرد محرز نجم مانشستر سيتي على حسابه الشخصي بتويتر اليوم الاثنين بصورة للعلم الفلسطيني، وشارك على وسمي "#Palestine" و"SaveSheikhJarrah#"، في إشارة إلى حي الشيخ جراح في القدس الذي يتعرض لمحاولة تهويد إسرائيلية وتهجير سكانه الفلسطينيين.
🤲🏼🇵🇸 #Palestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/t1JdD24chc
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 10, 2021
ولاقت تغريدة محرز تفاعلا كبيرا من عشاقه على تويتر، حيث حظيت بأكثر من 15 ألف إعجاب وأكثر من 6 آلاف إعادة تغريد في أقل من ساعة على نشرها، حيث يأتي ذلك بعد تعرضه مساء أمس لبعض الانتقادات من الجمهور العربي كونه لم يشارك في حملة التضامن العالمية مع فلسطين.
وكان حكيمي ظهير إنتر ميلان قد عبّر أيضا عن تضامنه بنشر تغريدة صباح اليوم، كتب فيها الحرية لفلسطين من خلال وسم "#FreePalestin"، مع رمزي الدعاء والقلب المكسو، تعاطفا مع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
#FreePalestine 💔🙏🏾🤲🏽
— achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 10, 2021
كما تضامن النجم المصري أحمد حسن (كوكا) المحترف في نادي أولمبياكوس اليوناني، مع فلسطين والقدس.
— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) May 10, 2021
ونشر كوكا على حسابه بموقع تويتر كلمات مؤثرة تدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلا "لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا".
وفي السياق، طالب مغردون مصريون على موقع تويتر باستغلال مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين لإيصال رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، الذين يتعرضون إلى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وتضامنت مجموعة أولتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" مع فلسطين، مطالبة باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع وخاصة في مباراة القمة مع الأهلي.
وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها في موقع فيسبوك "نُطالب مسؤولي الكرة المصرية من إدارات للأندية أو لاعبين بالتضامن في مباراة الديربي القادمة، فلا يُعقل أن ننسى ذلك في إحدى أكبر المواجهات الكروية في الوطن العربي والشرق الأوسط، فلا خير في أمة تغاضت عن حقها وتناست قضاياها".
بدوره، نشر الصحفي الرياضي المصري محمد الجزار صورة لقميص يحمل شعار ناديي الأهلي والزمالك واسم وعلم فلسطين، بالإضافة إلى صورة من باحات المسجد الأقصى المبارك. وكتب الجزار معلقا على الصورة مع إشارة إلى حساب الفريقين على تويتر، "هل من الممكن أن نشاهد لاعبي الأهلي والزمالك يرتدون مثل هذا القميص قبل مباراة القمة؟ كرسالة دعم ومساندة للشعب الفلسطيني المرابط ضد بطش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
هل من الممكن أن نشاهد لاعبي #الأهلي و #الزمالك يرتدوا مثل هذا التيشرت قبل #مباراة_القمة غدا الإثنين ..كرسالة دعم ومساندة للشعب الفلسطيني "المرابط" ضد بطش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم 🇵🇸🇪🇬@ZSCOfficial @AlAhly #الأهلي_الزمالك || #فلسطين_قضيتنا_الأولى pic.twitter.com/SGOlZjylsv
— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) May 9, 2021
وأبدى عدد كبير من المغردين المصريين رغبتهم في تضامن حقيقي وملموس على أرض الملعب من لاعبي الأهلي والزمالك، كونها واحدة من أقوى مباريات "الكلاسيكو" في الوطن العربي وتحظى بمتابعة جماهيرية عربية ضخمة.