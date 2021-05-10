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مطالبات بتضمين قمة الأهلي والزمالك رسالة دعم للمنتفضين.. محرز وحكيمي يتضامنان مع فلسطين والقدس

النجم المصري أحمد حسن (كوكا): لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا (الأناضول)
النجم المصري أحمد حسن (كوكا): لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا (الأناضول)
10/5/2021

كثيرون هم نجوم كرة القدم العرب والمسلمون الذين تضامنوا مع فلسطين والقدس، وكان أحدث المتضامنين النجمان الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي، في وقت لم ينخرط فيه النجم المصري محمد صلاح بعد في أي تضامن أو دعم لهبة المقدسيين والفلسطينيين.

وغرد محرز نجم مانشستر سيتي على حسابه الشخصي بتويتر اليوم الاثنين بصورة للعلم الفلسطيني، وشارك على وسمي "#Palestine" و"SaveSheikhJarrah#"، في إشارة إلى حي الشيخ جراح في القدس الذي يتعرض لمحاولة تهويد إسرائيلية وتهجير سكانه الفلسطينيين.

ولاقت تغريدة محرز تفاعلا كبيرا من عشاقه على تويتر، حيث حظيت بأكثر من 15 ألف إعجاب وأكثر من 6 آلاف إعادة تغريد في أقل من ساعة على نشرها، حيث يأتي ذلك بعد تعرضه مساء أمس لبعض الانتقادات من الجمهور العربي كونه لم يشارك في حملة التضامن العالمية مع فلسطين.

وكان حكيمي ظهير إنتر ميلان قد عبّر أيضا عن تضامنه بنشر تغريدة صباح اليوم، كتب فيها الحرية لفلسطين من خلال وسم "#FreePalestin"، مع رمزي الدعاء والقلب المكسو، تعاطفا مع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تضامن النجم المصري أحمد حسن (كوكا) المحترف في نادي أولمبياكوس اليوناني، مع فلسطين والقدس.

ونشر كوكا على حسابه بموقع تويتر كلمات مؤثرة تدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلا "لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا".

وفي السياق، طالب مغردون مصريون على موقع تويتر باستغلال مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين لإيصال رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، الذين يتعرضون إلى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وتضامنت مجموعة أولتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" مع فلسطين، مطالبة باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع وخاصة في مباراة القمة مع الأهلي.

وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها في موقع فيسبوك "نُطالب مسؤولي الكرة المصرية من إدارات للأندية أو لاعبين بالتضامن في مباراة الديربي القادمة، فلا يُعقل أن ننسى ذلك في إحدى أكبر المواجهات الكروية في الوطن العربي والشرق الأوسط، فلا خير في أمة تغاضت عن حقها وتناست قضاياها".

بدوره، نشر الصحفي الرياضي المصري محمد الجزار صورة لقميص يحمل شعار ناديي الأهلي والزمالك واسم وعلم فلسطين، بالإضافة إلى صورة من باحات المسجد الأقصى المبارك. وكتب الجزار معلقا على الصورة مع إشارة إلى حساب الفريقين على تويتر، "هل من الممكن أن نشاهد لاعبي الأهلي والزمالك يرتدون مثل هذا القميص قبل مباراة القمة؟ كرسالة دعم ومساندة للشعب الفلسطيني المرابط ضد بطش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

وأبدى عدد كبير من المغردين المصريين رغبتهم في تضامن حقيقي وملموس على أرض الملعب من لاعبي الأهلي والزمالك، كونها واحدة من أقوى مباريات "الكلاسيكو" في الوطن العربي وتحظى بمتابعة جماهيرية عربية ضخمة.

المصدر : وكالة سند

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