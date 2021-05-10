لمسة يد مدافع ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل.. متى تحتسب لمسة اليد مخالفة؟

ركلة الجزاء التي منحت لإشبيلية أمس الأحد بعد أن لمست الكرة يد البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد، أثارت الكثير من الجدل.

وبغض النظر على رأي خبراء التحكيم الذين انقسموا حول صحة قرار الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ما قوانين لمسة اليد؟ ومتى تكون لمسة اليد مخالفة؟

تتناول قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المبادئ الأساسية لمخالفة لمسة اليد، حيث تنص على أن "لمسة اليد تنطوي على فعل متعمد من قبل اللاعب لمس الكرة بيده أو ذراعه"، ويجب على الحكم مراعاة ما يلي:

حركة اليد تجاه الكرة (وليس الكرة تجاه الذراع).

المسافة بين الخصم واليد.

وضعية اليد لا تعني بالضرورة أن تحتسب مخالفة.

يعتبر لمس الكرة بجسم ممسك باليد (مثل الملابس وواقي الساق وما إلى ذلك) مخالفة.

يعتبر ضرب الكرة بأداة (كالحذاء أو واقي القدم) مخالفة.

ويشرح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) "إيفاب" أيضا القوانين، موضحا أن الجزء العلوي من الذراع لا يعتبر لمسة يد.

متى تحتسب المخالفة بحسب قوانين اللعبة؟

إذا لمس اللاعب الكرة بشكل متعمد بيده أو ذراعه، بما في ذلك حركة اليد أو الذراع تجاه الكرة.

إذا سجل الهدف مباشرة بيده أو ذراعه، حتى لو كانت حركة غير مقصودة.

إذا سجل أو صنع فرصة مباشرة بعد أن لمست الكرة يد أو ذراع لاعب أو زميل في الفريق، حتى لو كان ذلك عرَضيًا.

إذا لمس الكرة بيده، وكانت وضعية اليد أو الذراع تجعل الجسم أكبر من شكله الطبيعي (كأن تكون يداه مفتوحتين وبعيدتين عن جسمه).

أن تكون اليد أو الذراع فوق مستوى الكتف، ما لم يلعب اللاعب الكرة متعمدا ثم تصطدم بيده أو ذراعه.

ومع ذلك، لا تعتبر مخالفة:

إذا لمست الكرة يد أو ذراع اللاعب مباشرة بعد أن تضرب رأس أو جسم شخص آخر يلعب بالقرب منه.

إذا كانت اليد أو الذراع قريبة من الجسم، ولا تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي.

إذا وضعت اليد أو الذراع بين الجسم والأرض أثناء سقوط اللاعب.

وكان "إيفاب"، أعلن أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية بيانا، أوضح فيه أيضا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

كما أشار "إيفاب" إلى أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد.

وجاء في البيان "نظرا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة بشأن الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.