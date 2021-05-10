لمسة يد مدافع ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل.. متى تحتسب لمسة اليد مخالفة؟

يبدو أن تداعيات قرارَي الحكم خوان مارتينيز مونويرا بمنح ركلة جزاء لإشبيلية وإلغاء ركلة ريال مدريد لن تنتهي فصولها قريبا.
ركلة الجزاء التي منحت لإشبيلية أمس الأحد بعد أن لمست الكرة يد البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد، أثارت الكثير من الجدل.
وبغض النظر على رأي خبراء التحكيم الذين انقسموا حول صحة قرار الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ما قوانين لمسة اليد؟ ومتى تكون لمسة اليد مخالفة؟
تتناول قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المبادئ الأساسية لمخالفة لمسة اليد، حيث تنص على أن "لمسة اليد تنطوي على فعل متعمد من قبل اللاعب لمس الكرة بيده أو ذراعه"، ويجب على الحكم مراعاة ما يلي:
ويشرح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) "إيفاب" أيضا القوانين، موضحا أن الجزء العلوي من الذراع لا يعتبر لمسة يد.
وكان "إيفاب"، أعلن أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.
وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية بيانا، أوضح فيه أيضا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.
كما أشار "إيفاب" إلى أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد.
وجاء في البيان "نظرا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".
وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة بشأن الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.