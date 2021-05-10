البث الحي
كرة قدم

لا أتحدث أبدا عن التحكيم لكني اليوم غاضب.. زيدان يخرج عن طوره

زيدان (يمين): إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فكان يجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا (رويترز)
زيدان (يمين): إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فكان يجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا (رويترز)
10/5/2021

غضب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد قرارين متعلقين بلمستي يد ضد فريقه خلال التعادل المثير 2-2 مع إشبيلية، مع استمرار التأخر عن أتلتيكو مدريد في الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأثناء التعادل 1-1 في الشوط الثاني، احتسبت ركلة جزاء ضد إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد خلال القفز لمحاولة التصدي لكرة عرضية.

وتسبب هذا القرار في إلغاء احتساب ركلة جزاء حصل عليها الفريق صاحب الأرض قبلها بلحظات عن طريق كريم بنزيمة بعد خطأ ياسين بونو حارس إشبيلية عقب هجمة مرتدة.

وسجل إيفان راكيتيتش من ركلة الجزاء ليستعيد إشبيلية التقدم لكن دييغو كارلوس سجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الـ93، لينتزع "الملكي" التعادل ويبقى متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتصدر.

وكان زيدان قد طالب بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما اصطدمت الكرة بذراع جوان جوردان مدافع إشبيلية، رغم أن ذراع لاعب الوسط لم تكن ممتدة كما حدث مع ميليتاو.

وقال زيدان لشبكة "موفيستار بلاس" (Movie Star+) الإسبانية، "لا أفهم ذلك على الإطلاق. إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فكان يجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا".

ويفخر المدرب الفرنسي دائما بعدم مناقشة قرارات التحكيم لكنه دخل أرضية الملعب عقب المباراة للحديث إلى الحكم خوان مارتينيز مونويرا، وقال "لقد قال لي إن لقطة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني".

وأضاف "لا أتحدث أبدا عن التحكيم لكني اليوم غاضب. وفي النهاية حدث ما حدث وكلامي لن يغير أي شيء. أنا سعيد بطريقة لعب فريقي، وكنا نستحق المزيد حيث لعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني".

وأبدى إميليو بوتراغينيو مدير ريال مدريد إحباطه من قرار الحكم أيضا وأكد أن ناديه حُرم من ركلة جزاء ضد أتلتيكو في مارس/آذار عندما اصطدمت الكرة بيد فيليبي أثناء محاولة القفز.

وقال بوتراغينيو "ليس لدينا الكثير من الحظ في مثل هذه اللقطات، لقد حدث لنا هذا في مواقف عديدة مشابهة هذا الموسم، ومرة أخرى سار القرار ضدنا. كان القرار حاسما عند الأخذ في الاعتبار توقيته واختيار احتساب ركلة جزاء لإشبيلية أو ركلة جزاء لريال مدريد".

وأضاف "نحن نشعر بالقلق لأنه حدثت لقطات مشابهة، والتي من الناحية النظرية من المفترض أن تصب في مصلحتنا لكن النتيجة كانت مختلفة، ولذلك نشعر بعدم الارتياح قليلا".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بين ويمبلي وبورتو.. أين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

نهائي دوري الأبطال سيجمع مانشستر سيتي وتشلسي في 29 مايو/أيار الحالي (غيتي)

عقوبة أم مكافأة؟ خصم شهرين من لاعبي إنتر ميلان المتوجين بالدوري الإيطالي

المدرب أنطونيو كونتي يحتفل مع لاعبي إنتر ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)

بسبب دوري السوبر.. يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

يوفنتوس لم ينسحب إلى الآن بشكل رسمي من دوري السوبر (غيتي)

مطالبات بتضمين قمة الأهلي والزمالك رسالة دعم للمنتفضين.. محرز وحكيمي يتضامنان مع فلسطين والقدس

النجم المصري أحمد حسن (كوكا): لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا (الأناضول)
الأكثر قراءة

قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى.. شهداء جدد في غزة وصواريخ القسام تصيب 6 إسرائيليين في عسقلان

صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أهداف إسرائيلية (رويترز)

سلاطين تنصّروا لحفظ عروشهم وآخرون سلّموا القدس مرتين وباعوا الأندلس بالتقسيط.. "صفقات التطبيع" الخاسرة في تاريخ المسلمين

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

طفل فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة (وكالة الأناضول)

المصريون يدعمون الأقصى وغضب من غياب "فخر العرب"

غضب شعبي عربي بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس (الجزيرة)