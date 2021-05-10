البث الحي
كرة قدم

عقوبة أم مكافأة؟ خصم شهرين من لاعبي إنتر ميلان المتوجين بالدوري الإيطالي

المدرب أنطونيو كونتي يحتفل مع لاعبي إنتر ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
المدرب أنطونيو كونتي يحتفل مع لاعبي إنتر ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (رويترز)
10/5/2021

خرجت إدارة نادي إنتر ميلان بقرار غريب بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن إدارة النادي المتوّج طلبت من اللاعبين التنازل عن شهرين من مستحقاتهم المالية، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالفريق في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 واستمرار غياب الجماهير عن الملاعب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية إن ستيفن زهانغ رجل الأعمال ومالك نادي إنتر، عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق وقدم إليهم طلب التخلي عن راتبين، من أجل المساهمة في تخفيف آثار الأزمة المالية على الفريق.

وجدد زهانغ التزامه بالاستمرار في المشروع الحالي للنادي وقيادته إلى مزيد من البطولات، بعد النجاح في وضع حد لهيمنة يوفنتوس الذي سيطر على لقب الدوري الإيطالي 9 مواسم على التوالي.

وتركت الإدارة القرار في يد اللاعبين الذين سيردون بشكل فردي على طلب التنازل عن المستحقات، بينما أكد المدير التنفيذي بيبي ماروتا أن خطة الإدارة لتقليص النفقات لن تؤثر على الالتزام بوعودها، ومن بينها صرف مكافأة خاصة بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بين ويمبلي وبورتو.. أين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

نهائي دوري الأبطال سيجمع مانشستر سيتي وتشلسي في 29 مايو/أيار الحالي (غيتي)

بسبب دوري السوبر.. يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

يوفنتوس لم ينسحب إلى الآن بشكل رسمي من دوري السوبر (غيتي)

مطالبات بتضمين قمة الأهلي والزمالك رسالة دعم للمنتفضين.. محرز وحكيمي يتضامنان مع فلسطين والقدس

النجم المصري أحمد حسن (كوكا): لست بحاجة إلى أن تكون عربيا لتدعو من أجل فلسطين، أنت فقط بحاجة أن تكون إنسانا (الأناضول)

لمسة يد مدافع ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل.. متى تحتسب لمسة اليد مخالفة؟

الحكم مونويرا احتسب ركلة جزاء لإشبيلية إثر لمسة اليد على ميليتاو بعد العودة للفار (غيتي)
الأكثر قراءة

قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى.. شهداء جدد في غزة وصواريخ القسام تصيب 6 إسرائيليين في عسقلان

صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أهداف إسرائيلية (رويترز)

سلاطين تنصّروا لحفظ عروشهم وآخرون سلّموا القدس مرتين وباعوا الأندلس بالتقسيط.. "صفقات التطبيع" الخاسرة في تاريخ المسلمين

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

طفل فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة (وكالة الأناضول)

المصريون يدعمون الأقصى وغضب من غياب "فخر العرب"

غضب شعبي عربي بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس (الجزيرة)