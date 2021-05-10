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شاهد.. ميلان يكتسح يوفنتوس ويبعده عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

رونالدو قد لا يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل (رويترز)
رونالدو قد لا يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل (رويترز)
9/5/2021

حقق نادي ميلان فوزا كبيرا على مضيفه يوفنتوس 3-صفر في المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله إبراهيم دياز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف أنتي ريبيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة الـ78، قبل أن يسجل فيكايو توموري الهدف الثالث في الدقيقة الـ82.

وأهدر فرانك كيسي لاعب ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الـ58.

ورفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وصعد فريق أتالانتا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة عقب فوزه على مضيفه بارما 5-2.

وفي مباراة أخرى، اكتسح روما ضيفه كروتوني 5-صفر، وهو الفوز الذي رفع رصيد إلى 58 نقطة في المركز السابع.

المصدر : وكالات

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