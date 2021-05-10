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شاهد- بعد احتجاج ريال مدريد على حكم مواجهة إشبيلية.. بيكيه يصب الزيت على النار

بيكيه: بالحوار تتضح الصورة ويفهم الناس بعضهم بعضا (رويترز)
بيكيه: بالحوار تتضح الصورة ويفهم الناس بعضهم بعضا (رويترز)
10/5/2021

يبدو أن تداعيات قرارَي الحكم خوان مارتينيز مونويرا بمنح ركلة جزاء لإشبيلية وإلغاء ركلة ريال مدريد لن تنتهي فصولها قريبا.

فجيرارد بيكيه مدافع برشلونة دخل على الخط وصب زيتا على النار في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد بيكيه على تغريدة لإحدى وسائل الإعلام الإسبانية والتي نشرت خبر غضب واعتراض زين الدين زيدان مدرب "الملكي" على الحكم وطلب "زيزو" منه توضيحات بشأن الحادثة.

ويفخر المدرب الفرنسي دائما بعدم مناقشة قرارات التحكيم لكنه دخل أرضية الملعب عقب المباراة للحديث إلى الحكم مونويرا، وقال "لقد قال لي إن لقطة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني".

وغرد بيكيه -على حسابه الرسمي في تويتر- أنه "بالحوار تتضح الصورة ويفهم الناس بعضهم بعضا".

وكان بيكيه يرد -بطريقة غير مباشرة- على انتقادات وجهت له بعد الكلاسيكو الأخير بين البرسا والريال.

وفي ذلك اليوم دخل بيكيه -الذي كان غائبا للإصابة- إلى أرض الملعب وحاول استيضاح الحكم غيل مونزانو بعد انتهاء المباراة عن سبب عدم إضافته المزيد من الوقت الضائع، وتدخل يومها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الريال، وقال لبيكيه "هل تريد الاعتراض الآن، كم من الدقائق تريد أن يضيف الحكم؟".

ويبدو أن الأدوار تبدلت وانقلب السحر على الساحر.

المصدر : الصحافة الإسبانية + مواقع التواصل الاجتماعي

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