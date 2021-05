شاهد- بعد احتجاج ريال مدريد على حكم مواجهة إشبيلية.. بيكيه يصب الزيت على النار

يبدو أن تداعيات قرارَي الحكم خوان مارتينيز مونويرا بمنح ركلة جزاء لإشبيلية وإلغاء ركلة ريال مدريد لن تنتهي فصولها قريبا.

فجيرارد بيكيه مدافع برشلونة دخل على الخط وصب زيتا على النار في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد بيكيه على تغريدة لإحدى وسائل الإعلام الإسبانية والتي نشرت خبر غضب واعتراض زين الدين زيدان مدرب "الملكي" على الحكم وطلب "زيزو" منه توضيحات بشأن الحادثة.

🎥 Zidane and the referee talking about the controversial penalty move, but Piqué hasn't stop complaining. pic.twitter.com/BbYMHlrBPh

ويفخر المدرب الفرنسي دائما بعدم مناقشة قرارات التحكيم لكنه دخل أرضية الملعب عقب المباراة للحديث إلى الحكم مونويرا، وقال "لقد قال لي إن لقطة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني".

وغرد بيكيه -على حسابه الرسمي في تويتر- أنه "بالحوار تتضح الصورة ويفهم الناس بعضهم بعضا".

وكان بيكيه يرد -بطريقة غير مباشرة- على انتقادات وجهت له بعد الكلاسيكو الأخير بين البرسا والريال.

Better audio and images from the argument between Modric and Piqué last Saturday.pic.twitter.com/zDrZZixpd9

— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) April 12, 2021