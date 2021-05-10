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خرق قواعد كورونا.. طرد فريق هندي من المالديف

وزير الرياضة المالديفي: تصرف غير مقبول من نادي بنغالور بانتهاك القواعد الصحية المشددة ويجب أن يغادر الفريق فورا لأننا لا يمكننا التساهل مع هذا الموقف (مواقع التواصل)
وزير الرياضة المالديفي: تصرف غير مقبول من نادي بنغالور بانتهاك القواعد الصحية المشددة ويجب أن يغادر الفريق فورا لأننا لا يمكننا التساهل مع هذا الموقف (مواقع التواصل)
10/5/2021

طلب وزير الرياضة في المالديف من فريق بنغالور الهندي مغادرة البلاد بعد خرق بعض اللاعبين بروتوكولات "كوفيد-19" قبل مواجهة إيغلز في تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولجأ وزير الشباب والرياضة في المالديف أحمد مخلوف إلى تويتر لمطالبة الفريق الهندي بمغادرة البلاد لخرق القواعد الصحية قبل المباراة غدا الثلاثاء.

وكتب مخلوف "تصرف غير مقبول من نادي بنغالور بانتهاك القواعد الصحية المشددة ويجب أن يغادر الفريق فورا، لأننا لا يمكننا التساهل مع هذا الموقف".

وأضاف "أبلغنا اتحاد كرة القدم في المالديف بأنه لا يمكن إقامة المباراة وطالبناه بترتيب إجراءات رحيل فريق بنغالور، وسنجري المزيد من الاتصالات مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل مباريات المجموعة".

وأكد الاتحاد الآسيوي للعبة، في وقت لاحق، تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الجنوب التي كانت مقررة في المالديف.

وكان من المقرر أن تقام مباريات المجموعة الرابعة في ماليه عاصمة المالديف في الفترة بين 14 و21 مايو/أيار ولم يحدد الاتحاد الآسيوي مواعيد جديدة للمباريات.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان "يتوجب على الأندية التي سافرت إلى المالديف ترتيب رحلات العودة إلى بلادها والالتزام بمعايير الصحة والسفر الخاصة بجائحة كوفيد-19".

وتابع "في الوقت ذاته، يواصل الاتحاد الآسيوي التواصل مع بقية الأندية الأخرى المشاركة في المجموعة والمسؤولين الذين لم يتوجهوا بعد إلى المالديف من أجل إلغاء ترتيبات السفر".

وفي وقت سابق، تأجلت مباريات المجموعة العاشرة في هونغ كونغ من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران بسبب صعوبات التعامل مع "كوفيد-19".

وألغيت نسخة 2020 من كأس الاتحاد بسبب الفيروس وقواعد الحجر الصحي في العديد من البلاد، ما جعل السفر شبه مستحيل.

المصدر : وكالات

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