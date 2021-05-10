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بسبب دوري السوبر.. يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

يوفنتوس لم ينسحب إلى الآن بشكل رسمي من دوري السوبر (غيتي)
يوفنتوس لم ينسحب إلى الآن بشكل رسمي من دوري السوبر (غيتي)
10/5/2021

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة في الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافينا قوله "إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، سيستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر".

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل/نيسان الماضي، إذ انسحب منه 9 أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

وتواجه الأندية الثلاثة عقوبات من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد تصل إلى استبعادهم من المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، إن لم يتراجعوا عن خطتهم لإطلاق دوري السوبر.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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