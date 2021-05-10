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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعثر ويرفض هدية برشلونة وأتلتيكو مدريد

ريال مدريد فرط في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني (رويترز)
ريال مدريد فرط في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني (رويترز)
9/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202104:18 AM (مكة المكرمة)

أهدر ريال مدريد فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين ربما تتسببان في خسارته لقب المسابقة هذا الموسم، وذلك عقب تعادله 2-2 مع ضيفه إشبيلية الأحد في المرحلة الـ35 للبطولة.

ورفض الريال الهدية التي منحها له منافساه برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد تعادلهما بدون أهداف في لقائهما بالمرحلة ذاتها السبت، حيث كانت النقاط الثلاث للريال اليوم كافية لتصدر الفريق الأبيض ترتيب البطولة بفارق المواجهات المباشرة أمام جاره اللدود أتلتيكو الذي كان سيتساوى معه في رصيد النقاط.

وبقي الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 75، بفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر) الذي بات الفريق الوحيد الذي يملك مصير تتويجه باللقب.

في المقابل، ظل إشبيلية -الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي عقب خسارته من أتلتيك بلباو في المرحلة الماضية- في المركز الرابع برصيد 71.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عبر لاعبه فرناندو ريجيس في الدقيقة الـ22، قبل أن يتعادل ماركو أسينسيو للفريق الملكي في الدقيقة الـ67.

وبينما حاول الريال تسجيل الهدف الثاني أعاد الكرواتي إيفان راكيتيتش التقدم لإشبيلية من جديد عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ78 من ركلة جزاء، فيما سجل دييغو كارلوس لاعب إشبيلية هدف التعادل للريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصدر : وكالات

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