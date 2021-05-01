4 أندية عربية تعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل النصر السعودي إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على السد القطري، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة في الرياض اليوم الخميس.
اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي عن منطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد ختام مباريات دور المجموعات الجمعة.
وأقيمت مباريات منطقة غرب آسيا في 4 مدن ضمن بيئة معزولة؛ للوقاية من فيروس كورونا. ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى ثمن النهائي، برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني، بواقع 3 من الشرق و3 من الغرب.
وضمنت أندية: الشارقة الإماراتي، والنصر السعودي، وبيرسبوليس الإيراني، واستقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، والاستقلال الإيراني، التأهل في صدارة المجموعات الخمس عن غرب آسيا.
وحسمت أندية: الوحدة الإماراتي، وتراكتور سازي الإيراني، والهلال السعودي، تأهلها بفضل حسم سباق أفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني عن منطقة الغرب.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أجّل منافسات دور المجموعات في منطقة شرق آسيا، حيث ستقام خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران ولغاية 11 يوليو/تموز المقبلين، وذلك بسبب قيود السفر وإجراءات الحجر الناتجة عن جائحة كورونا.