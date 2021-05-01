موسيماني يواجه فريقه السابق.. لقاء الأهلي وصن داونز يتجدد بربع نهائي أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس في القاهرة عن لقاء قوي للأهلي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة فريقه السابق ماميلودي صن داونز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظرا إلى أنها المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين في الدور ذاته، كما أنها الأولى لموسيماني أمام فريقه السابق.

وغادر موسيماني صن داونز لتدريب الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليقود بطل مصر إلى لقبه التاسع في تاريخ البطولة، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفاز الأهلي باللقب 9 مرات، وهو عدد أكبر من مجموع ألقاب بقية منافسيه في دور الثمانية.

وقاد موسيماني صن داونز إلى اللقب عام 2016، وفي 2019 كان على رأس الفريق القادم من بريتوريا عندما ألحق بالأهلي أكبر هزيمة له منذ أكثر من 80 عاما، بفوزه بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

وتأهل صن داونز على حساب الأهلي في هذا الموسم قبل أن يخسر في قبل النهائي.

وفي الموسم الماضي، ثأر الأهلي من صن داونز بعض الشيء بفوزه 3-1 في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة في دور الثمانية أيضا قبل تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأدى توقف المسابقة عقب الجائحة إلى رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر عن الأهلي وتعيين موسيماني، وبعد أسابيع قليلة من وصوله قاد الأهلي إلى لقب الموسم الماضي حين اكتملت البطولة في

أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وفيما يأتي نتيجة قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال:

– الأهلي (مصر) ضد ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا).

– مولودية الجزائر (الجزائر) ضد الوداد البيضاوي (المغرب).

– شباب بلوزداد (الجزائر) ضد الترجي (تونس).

– كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) ضد سيمبا (تنزانيا).

وتلعب الأندية المذكورة أولا على أرضها في مباراة الذهاب يومي 14و15 مايو/أيار المقبل والعودة بعد أسبوع واحد، على أن تقام مواجهات ذهاب قبل النهائي في 18 و19 يونيو/حزيران والعودة بعد ذلك بأسبوع أيضا.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي:

– الصفاقسي (تونس) ضد شبيبة القبائل (الجزائر).

– أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) ضد الرجاء البيضاوي (المغرب).

– بيراميدز (مصر) ضد إنيمبا (نيجيريا).

– كوتون سبور (الكاميرون) ضد (غاراف) السنغال.

وتلعب الأندية المذكورة أولا، على أرضها في مباراة الذهاب يومي 14 و15 مايو/أيار المقبل والعودة بعد أسبوع، وستقام مباريات ذهاب قبل النهائي في 18 و19 يونيو/حزيران المقبل والعودة بعدها بأسبوع واحد.

وستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد في 10 يوليو/تموز ونهائي دوري الأبطال في 17 من الشهر ذاته.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بعد ملاعب مباراتي النهائي.