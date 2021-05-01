لم يتحدث معي أحد.. صلاح يثير الشكوك بشأن مستقبله مع ليفربول

أثار النجم المصري محمد صلاح الشكوك بشأن مستقبله مع نادي ليفربول، وزاد التكهنات حول رحيله المحتمل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية، إنه لم يتلقَّ أي اتصال من ليفربول لمناقشة إمكانية تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2023.

وأضاف "لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عن الأمر. لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك أنا لا أعرف".

وقال صلاح في تصريحات سابقة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يريد البقاء ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية لأطول فترة ممكنة في أنفيلد، وأكد أنه ملتزم 100% بالفوز بالمزيد من الألقاب مع ليفربول.

وعاد للتذكير بذلك في حواره الذي نشر اليوم السبت، وقال "قلت من قبل إنني أريد الفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى، وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. إنه لأمر رائع أن أفوز، أنا فقط أحاول الفوز بها مرارا وتكرارا. جزء من مهمتنا هو الفوز بالألقاب".

ولم يستبعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في وقت سابق إمكانية اللعب في الدوري الإسباني مستقبلا، وقدمت العديد من التقارير برشلونة وريال مدريد كوجهات محتملة لصلاح إذا رحل عن ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول من روما في 2017، وسجل 120 هدفا في 193 مباراة للنادي في جميع المسابقات.