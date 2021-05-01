قصة "شيخ القبيلة" والملكي.. هل يكتب راموس الفصل الأخير منها؟

يبدو أن تمديد الإسباني سيرجيو راموس -قائد ريال مدريد- عقده مع الفريق لم يصل إلى خواتيمه السعيدة بعد، وسط غياب أي معطيات أو تطورات في هذا الملف مع بقاء شهرين فقط على عقده مع الملكي.

وفي حين أن النادي ثابت على موقفه بتقديم عرض تمديد لعام واحد للاعب البالغ من العمر 35 عاما؛ لا يزال راموس يصر على تمديد عقده لعامين.

وبعد كل ما قدمه للريال، يعتقد "شيخ القبيلة" أنه يستحق التمديد لعامين إضافيين مع فريق أمضى معه جلّ مسيرته الكروية.

وكشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن مدة العقد الجديد هو ما يعيق المحادثات بين الطرفين، أما مسألة المال وخفض الأجر فباتت أمرا ثانويا.

وقدم فلورنتينو بيريز رئيس النادي عرضا بتمديد عقد "المطرقة الإسبانية" مع النادي لعام واحد، ولم يطرأ أي تغيير أو تحديث على ما جرى في الأسابيع الأخيرة.

ولم يكن لتألق المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، أو صول النمساوي ديفيد ألابا الوشيك للفريق؛ تأثير عميق على بقاء راموس مع "لوس بلانكوس" لما بعد انتهاء عقده هذا الصيف أو عدم بقائه.

علاوة على ذلك، يتعين على ريال مدريد التعامل مع لاعبي قلب دفاع آخرين تنتهي عقودهما قريبا؛ إذ ينتهي عقد كل من الفرنسي رافائيل فاران والإسباني ناتشو صيف 2022.

ولا يريد النادي وضعا مشابها لراموس مع أي من هذين اللاعبين، وهو مستعد للاستماع إلى عروض الفرق الأخرى لفاران هذا الصيف، لأن الفرنسي لم يلتزم بعد بتمديد عقده.

أما ناتشو، فلا شك أنه سيستمر في "البرنابيو" لفترة طويلة، فالأداء الذي قدمه في الأسابيع الأخيرة واستعداده للبقاء سيجعل أي محادثات بشأن العقد سهلة إلى حد ما.