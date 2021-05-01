قرار قد يحسم لقب الليغا.. لماذا لم يتدخل الفار لإعادة هذه الركلة رغم تقدم الحارس؟

تجدّد الجدل حول الحالات التحكيمية في الدوري الإسباني بعد المباراة التي شهدت فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه إلتشي اليوم السبت.

وانتهت المباراة بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف وحيد سمح له بتعزيز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة.

⚽️🥅 ماركوس يورينتي يرد بقوة على إلغاء الهدف الأول ويعلن عن أول أهداف اللقاء 🧐 هل كان يجب على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأتليتي وإلغاء الهدف؟#الدوري_الاسباني | #أتلتيكو_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/kIGLvFJxje — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2021

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل لولا تضييع فيديل تشافيز لاعب إلتشي ركلة جزاء في الدقيقة 91.

وأظهرت لقطات الإعادة تقدم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد في لحظة تنفيذ ركلة الجزاء، غير أن الحكم لم يأمر بإعادة الركلة ولم يتدخل حكام تقنية الفيديو المساعد (فار) في تلك اللقطة.

¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐢𝐭𝐢𝐨́ 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐢 que falló el Elche si Oblak tenía los dos pies por delante de la línea de gol justo antes del lanzamiento? 𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 👉 https://t.co/xV996yqqT8 pic.twitter.com/LqOzj3dBZE — MARCA (@marca) May 1, 2021

ووفقا لتقارير الصحافة الإسبانية التي استندت لآراء خبراء تحكيميين، فإن قرار الحكم كان صائبا لأن القانون ينص على إعادة تنفيذ ركلة الجزاء إن لم تكن إحدى قدمي الحارس على الأقل على خط المرمى عند لحظة تسديد الكرة، على أن يكون تحرك الحارس قد أثر على مسار الكرة.

وهذه الحالة لم تنطبق على ركلة جزاء إلتشي لأن الكرة اصطدمت بالقائم ولم يكن للحارس دور في تغيير اتجاهها رغم تقدمه عن خط المرمى.

وبفوزه المحقق اليوم، يحتفظ أتلتيكو مدريد بمصيره بين يديه، وسيضمن التتويج باللقب في حال فوزه بالمباريات الأربع المتبقية في المسابقة بغض النظر عن نتائج ملاحقيه.