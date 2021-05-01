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صراع رباعي على لقب الدوري الإسباني.. تعرف على المواجهات المتبقية لأتلتيكو وريال وبرشلونة وإشبيلية

هل يحتفظ ريال بلقبه أم أن الليغا ستبتسم لفريق آخر؟ (غيتي)
هل يحتفظ ريال بلقبه أم أن الليغا ستبتسم لفريق آخر؟ (غيتي)
30/4/2021

يشهد الدوري الإسباني لكرة القدم منافسة شرسة على المركز الأول، وبعد فترة كان يبدو فيها أتلتيكو مدريد الأقرب لتحقيق اللقب، انقلبت الأمور وأصبح الصراع بين 4 فرق يمكن أن تحسم اللقب في المباريات الخمس المتبقية من البطولة.

وساهمت خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة في زيادة الحماس والإثارة في أحد أفضل دوريات كرة القدم على مستوى العالم.

وبعد خوض كل فريق 33 مباراة، يتصدر أتلتيكو جدول الترتيب برصيد 73 قطة بفارق نقطتين عن ريال وبرشلونة، ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

وقد تكون مباريات الجولة رقم 35 حاسمة في سباق التتويج بالليغا، حيث ستشهد مواجهتين مثيرتين بين برشلونة وأتلتيكو، وأخرى بين ريال وإشبيلية.

ونستعرض هنا برنامج الفرق الأربعة خلال الجولات الخمس الأخيرة من الدوري الإسباني.

الجولة 34

  • إلتشي – أتلتيكو مدريد (1 مايو/أيار)
  • ريال مدريد – أوساسونا   (1 مايو/أيار)
  • فالنسيا – برشلونة (2 مايو/أيار)
  • إشبيلية – أتلتيك بلباو (3 مايو/أيار)

الجولة 35

  • برشلونة – أتلتيكو مدريد (8 مايو/أيار)
  • ريال مدريد – إشبيلية  (9 مايو/أيار)

الجولة 36

  • ليفانتي – برشلونة (11 مايو/أيار)
  • أتلتيكو مدريد- ريال سوسيداد (12 مايو/أيار)
  • فالنسيا – إشبيلية (12 مايو/أيار)
  • غرناطة – ريال مدريد (13 مايو/أيار)

الجولة 37

  • أتلتيكو مدريد – أوساسونا (16 مايو/أيار)
  • برشلونة – سلتا فيغو (16 مايو/أيار)
  • أتلتيك بلباو – ريال مدريد (16 مايو/أيار)
  • فياريال – إشبيلية (16 مايو/أيار)

الجولة 38

  • بلد الوليد- أتلتيكو (23 مايو/أيار)
  • إيبار- برشلونة (23 مايو/أيار)
  • ريال مدريد- فياريال (23 مايو/أيار)
  • إشبيلية – ديبورتيفو ألافيس (23 ماسو/أيار)
المصدر : مواقع إلكترونية

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