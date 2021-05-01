شبح الغياب عن دوري الأبطال يقض مضاجع ليفربول ومدربه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد ستكون مثيرة، إذ يحتاج الفريقان بشدة للنقاط الثلاث لتحقيق أهدافهما نهاية الموسم.

ويتعين على يونايتد الفوز لإطالة أمد الصراع على اللقب، إذا ما فاز مانشستر سيتي المتصدر على كريستال بالاس اليوم، بينما ليفربول صاحب المركز السادس يبتعد بـ4 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يسبق لكلوب الفوز في "أولد ترافورد" في 6 محاولات في كافة المسابقات، وفوز ليفربول قد يمنح اللقب لسيتي.

وأبلغ كلوب الصحفيين "يمكن أن تحدث أشياء غريبة في كرة القدم. ينبغي على الفريقين الفوز بالمباراة، لذا فستكون مباراة جيدة.. دون الفوز بالمباريات لن تكون هناك فرصة للتأهل لأوروبا. إذا فازت الأندية (التي أعلى ليفربول) لن يتغير شيء لنا. لكن بالنسبة لنا الأمر واضح، يجب الفوز".

وأضاف كلوب في إشارة لفوز يونايتد 6-2 على روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس، أنها كانت "مباراة صعبة وعصيبة على الفريقين. مانشستر يونايتد جيد، خاصة بالأمس بعد الاستراحة كان متألقا".

وقال المدرب الألماني إن المباراة قد تكون أصعب على يونايتد بسبب التزامه بخوض إياب قبل النهائي في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف "عندما تلعب يوم الخميس ثم الأحد، يصبح تحديا صعبا. نعم يونايتد اعتاد على ذلك لكن هذا لن يجعل الأمور أسهل. اليوم (أمس) للتعافي وغدا يوم آخر للتعافي (اليوم) وبعدها المباراة (غدا). لا توجد فرصة لتغيير بعض الأمور، لكنني لا أعتقد أنهم يريدون ذلك حقا حاليا".

ويواجه ليفربول احتمال الغياب عن دوري الأبطال الموسم المقبل إذا لم يقتنص أحد مراكز المربع الذهبي في نهاية الموسم، لكن كلوب قال إن الغياب عن البطولة لن يؤثر على التعاقدات الجديدة أو المفاوضات مع اللاعبين بشأن تجديد عقودهم.

وأوضح المدرب الألماني "اللعب في دوري أبطال أوروبا بالتأكيد أمر رائع، خاصة من الناحية المالية بالنسبة للنادي. وعدم التأهل للبطولة لن يكون جيدا لنا.. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيغير شيئا لأن الوضع كان صعبا من قبل وسيكون صعبا بعد ذلك".