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تعامل معيب.. اتهامات قاسية لأطباء وممرضات مارادونا

توفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية العام الماضي في نوفمبر/تشرين الثاني عن 60 عاما (الأناضول)
توفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية العام الماضي في نوفمبر/تشرين الثاني عن 60 عاما (الأناضول)
1/5/2021

بعد أشهر من وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري الأرجنتيني دييغو مارادونا، وجهت لجنة من الخبراء اتهامات قاسية إلى أطبائه وممرضاته.

ونقلت صحيفة "لا ناسيون" (La Nación) الأرجنتينية، عن تقرير للجنة الطبية عن الأيام الأخيرة للنجم، صدر أمس الجمعة، يقول إن "تعامل الفريق الطبي لدييغو أرماندو مارادونا كان غير كاف ومعيبا وغير مراع للمريض. لقد ترك المريض لمصيره".

وتوفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية العام الماضي في نوفمبر/تشرين الثاني عن 60 عاما، وكان في نقاهة من جراحة في ذلك الوقت.

وقال التقرير إنه على الرغم من أنه لا يمكن القول على وجه اليقين إن نجم كرة القدم لم يكن ليموت لو أنه تلقى رعاية طبية أفضل، فإنه في أدنى تقدير كانت ستتاح له فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويجري تحقيق في مخالفات محتملة في علاج مارادونا في منزله بمنطقة سكنية تخضع للحراسة شمالي العاصمة بوينس آيرس في الأسبوعين الأخيرين من حياته.

ويحقق مكتب المدعي العام مع ما لا يقل عن 7 أعضاء من فريقه الطبي في جريمة قتل نتيجة إهمال.

وكان النجم الراحل الفائز بكأس العالم عام 1986 يتعافى في منزله بعد أن أزال الأطباء جلطة دموية من دماغه.

ووفقا لتقرير الخبراء، فإن رعاية نجم كرة القدم "اتّسمت بأوجه نقص ومخالفات".

وأضاف التقرير أن "مارادونا لم يخضع لملاحظة ودعم ملائمين من الفريق الطبي والتمريضي والعلاجي".

المصدر : وكالات

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