الأول من بين 668.. شاهد- 16 عاما على أول أهداف ميسي مع برشلونة

في مثل هذا اليوم وقبل 16 عاما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه الرسمية مع نادي برشلونة ضد فريق ألباسيتي في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "كامب نو".

وجاء الهدف بتمريرة ساحرة من النجم البرازيلي رونالدينيو. وأسكن ميسي الكرة في الشباك بطريقة مميزة بعد تسديدة من فوق حارس ألبيساتي.

ويصادف اليوم أيضا ذكرى الهدف رقم 600 في مسيرة ميسي مع برشلونة، وجاء ذلك من مخالفة متقنة سكنت قبل عامين مرمى ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

#OnThisDay 2019 | Two years ago today, Leo #Messi scored this, his 600th career goal. 🐐 pic.twitter.com/u8F8jMLL9T

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2021