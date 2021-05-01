الأول من بين 668.. شاهد- 16 عاما على أول أهداف ميسي مع برشلونة

في مثل هذا اليوم وقبل 16 عاما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه الرسمية مع نادي برشلونة ضد فريق ألباسيتي في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "كامب نو".

وجاء الهدف بتمريرة ساحرة من النجم البرازيلي رونالدينيو. وأسكن ميسي الكرة في الشباك بطريقة مميزة بعد تسديدة من فوق حارس ألبيساتي.

ويصادف اليوم أيضا ذكرى الهدف رقم 600 في مسيرة ميسي مع برشلونة، وجاء ذلك من مخالفة متقنة سكنت قبل عامين مرمى ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

#OnThisDay 2019 | Two years ago today, Leo #Messi scored this, his 600th career goal. 🐐 pic.twitter.com/u8F8jMLL9T — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2021

ويعتبر "البولغا" أحد أبرز أساطير الفريق الكتالوني، وسجل اسمه بأحرف من ذهب مع برشلونة بتسجيل 668 هدفا إلى غاية الآن وتحقيق العديد من الأرقام القياسية والبطولات المحلية والأوروبية.

وحقق الأسطورة الأرجنتيني وقائد برشلونة رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي بكونه اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات النادي في التاريخ، محطما الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هيرنانديز (767 مباراة).

وآخر الأرقام القياسية التي حققها ميسي بقميص برشلونة جاءت قبل أيام بتفوقه على أسطورة البرازيل بيليه في عدد الأهداف المسجلة في دوري واحد (470 هدفا في الدوري الإسباني)، في حين كان لدى بيليه 468 في الدوري البرازيلي.