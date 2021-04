يساند قضية نبيلة.. شاهد: الحكم المساعد يبرر طلب توقيع من هالاند

أثار قرار مساعد الحكم الروماني أوكتافيان سوفري بطلب توقيع إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند على بطاقاته الصفراء والحمراء بعض الدهشة، لكن المؤسسة الخيرية التي ستستفيد من بيع هذه البطاقات لا تشكو من هذه الضجة.

وظهر سوفري في لقطات مصورة وهو يطلب من هالاند التوقيع على البطاقات في طريقه إلى غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة دورتموند ومضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز الفريق السماوي 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء.

وقال سوفري لموقع "بلاي سبورت" الإلكتروني الروماني اليوم الخميس، إن البطاقات الموقعة من هالاند سوف تستخدم لجمع الأموال لمركز يدعم المصابين بمرض التوحد.

The linesman asked for Haaland's autograph after the game vs Man City 🤣🙌 pic.twitter.com/dpWF9Fp7y0

— HaalandReport 🇳🇴 (@HaalandReport) April 7, 2021