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نظام آلي للكشف عن التسلل في مونديال قطر.. أحدث تعديلات الفيفا لتطوير اللعبة الشعبية الأولى

المجلس الدولي لكرة القدم يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي للكشف عن التسلل، من أجل الحد من الانتظار (رويترز)
المجلس الدولي لكرة القدم يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي للكشف عن التسلل، من أجل الحد من الانتظار (رويترز)
8/4/2021

قال الفرنسي أرسين فينغر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون مستعدا لاستخدام نظام آلي للكشف عن التسلل في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم -وهو المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية- في مارس/آذار الماضي إنه مستمر بمراجعة القواعد الخاصة بالتسلل، وإنه يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي للكشف عن التسلل للحد من الانتظار خلال المباريات عند اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وقال فينغر إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة بإبلاغ أحد مساعدي الحكم عند وقوع التسلل.

ونقلت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية عن فينغر -المسؤول عن قطاع التطوير في الفيفا- قوله "أعتقد أن النظام الآلي سيكون جاهزا قبل 2022.. أؤيد تماما استخدام النظام الآلي في كشف التسلل، وهو ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم".

وأضاف فينغر "في المتوسط نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية وأحيانا دقيقة واحدة و20 ثانية".

وفي مارس/آذار الماضي دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن إلى إلغاء التسلل، قائلا إن اللعبة ستكون أفضل بدون التسلل.

المصدر : وكالات

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