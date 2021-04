ما لا تعرفه عن مبابي.. عائلة رياضية وهوس خاص وكان بإمكانه اللعب للجزائر أو الكاميرون

ما انفك الفرنسي كيليان مبابي يخطف الأضواء، ويؤكد أنه النجم القادم لكرة القدم العالمية بعد أن تنتهي حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

في هذا التقرير الذي نشره موقع "أولمبيك تشانل" (Olympic Channel) نتعرف على عدد من أبرز المعلومات عن النجم الفرنسي الشاب الذي أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في نهائي كأس العالم بعد الأسطورة البرازيلي بيليه.

في موسم 2018-2019، فاز ميسي بالحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 36 هدفا، متفوقا على مبابي الذي أحرز 33 هدفا. وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" في ديسمبر/كانون الأول 2019، أكد مبابي أنه اكتشف أن ميسي كان يراقبه طوال الموسم.

وقال مبابي "اعتقدت أنه ربما يمكنني الحصول على لقب أفضل هداف في أوروبا. ولكن كان ميسي يسبقني باستمرار. كنت أحرز هدفين نهاية الأسبوع، فكان يحرز 3 أهداف. وإذا سجلت 3 أهداف، يسجل هو 4 !. كان الأمر جنونيا لدرجة أنني تحدثت مع عثمان ديمبلي حول هذا الموضوع وقلت له: هذا جنون! هل يفعل ذلك عن قصد؟ فأجاب: بالطبع هو ينظر إليك! قلت في نفسي: هذا ليس سيئا، ميسي يراقبني. إنه لمن دواعي سروري أن مثل هذا اللاعب لا يتجاهلني".

في صغره، كان مبابي يعتبر كريستيانو رونالدو مثله الأعلى، وكانت صور النجم البرتغالي تغطي جدران غرفته. ويظهر مبابي في إحدى الصور القديمة يرتدي سترة خضراء محاطا بصور رونالدو من كل الجهات.

Football: Mbappe throws Cristiano Ronaldo out of his room. Now has posters of himself instead. pic.twitter.com/E1KGMRuNKB

عام 2019، أعاد مبابي التقاط صورة مشابهة تماما في المكان ذاته، لكن هذه المرة كان محاطا بصوره الخاصة على الجدران، بعد أن حقق عدة إنجازات، أبرزها الفوز بكأس العالم عام 2018 عندما كان عمره 19 عاما.

عندما سجل النجم الفرنسي هدفه المذهل ضد موناكو عام 2019، كانت السرعة التي تجاوز بها منافسيه حديث العالم. في الواقع، بلغت سرعة مبابي القصوى حين سجل الهدف 38 كيلومترا في الساعة، متجاوزا متوسط سرعة يوسين بولت عندما حقق الرقم القياسي في سباق 100 متر عام 2009، أي 37.58 كيلومترا في الساعة. لكن سرعة بولت القصوى وصلت حينها إلى 42.7 كيلومترا في الساعة، أي أعلى من مبابي.

في مونديال 2018، أصبح مبابي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفا في النهائي ولم يبلغ العشرين من العمر. وكان بيليه اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز قبل مبابي، حين سجل للبرازيل في نهائي كأس العالم 1958 أمام السويد، في سن 17 عاما.

🇫🇷🇭🇷 #OnThisDay in 2018: Kylian Mbappé becomes the first teenager to score in a World Cup final since Pelé in 1958 as France beat Croatia 4-2.

What a summer that was.@KMbappe | @equipedefrance pic.twitter.com/XS93L7clS9

