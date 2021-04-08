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في الليلة الظلماء يُفتقد ليفاندوفسكي.. مدرب بايرن ميونيخ غاضب من إهدار الفرص

فليك (يسار): يجب أن نكون بحالة 100% الثلاثاء المقبل وحسم هذه المباراة الصعبة لصالحنا (رويترز)
فليك (يسار): يجب أن نكون بحالة 100% الثلاثاء المقبل وحسم هذه المباراة الصعبة لصالحنا (رويترز)
8/4/2021

انزعج هانز فليك مدرب بايرن ميونخ من إهدار فريقه الفرص في خسارته 3-2 أمام ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، لكنه كان سعيدا بأسلوب لعب فريقه.

وتلقى بايرن حامل اللقب أول خسارة في دوري الأبطال في أكثر من عامين والأولى على أرضه بجميع المسابقات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأبلغ فليك الصحفيين أن "المنافس أحرز 3 أهداف من عدد قليل من الفرص، وأحرزنا عددا قليلا من الأهداف مقارنة بالفرص التي أتيحت لنا، لكننا لعبنا بشكل رائع، كان يمكننا تحقيق نتيجة أفضل لكننا افتقرنا للفاعلية".

وتابع "لا أحب الخسارة لكني سعيد بأسلوب لعبنا، الفريق قاتل على أرض الملعب طوال 90 دقيقة".

وعوض بايرن تأخره بهدفين ليتعادل عبر إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وتوماس مولر، قبل أن يخطف كيليان مبابي هدفه الثاني في المباراة ليجعل النتيجة 3-2 للفريق الفرنسي في الدقيقة الـ68.

وفرض بايرن سيطرته على فترات طويلة من المباراة، وأهدر العديد من الفرص، وأتيحت له 31 محاولة على المرمى مقابل 6 محاولات لبطل فرنسا، كما حصل على 15 ركلة ركنية مقابل واحدة لمنافسه.

وقال فليك "للأسف، لم نتمتع بالفاعلية المعتادة أمام المرمى".

وربما يضطر المدرب الألماني -الذي خسر مباراته الأولى على الإطلاق بدوري الأبطال كمدرب- للعب بدون نيكلاس زوله وليون غوريتسكا في مباراة الإياب بعد خروجهما بسبب الإصابة في الشوط الأول.

وأضاف فليك أن "ليون ونيكلاس تعرضا لإصابتين عضليتين، لم تتضح بعد مدة غيابهما، التشكيلة أصبحت أصغر لكننا ما زلنا بحاجة لاستخراج أفضل ما فيها".

وتابع "يجب أن نكون بحالة 100% الثلاثاء المقبل وحسم هذه المباراة الصعبة لصالحنا".

يذكر أن الفريق البافاري افتقد في مباراة أمس الأربعاء هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 35 هدفا لفريقه في الدوري الألماني، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

المصدر : وكالات

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