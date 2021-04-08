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ثنائية بمرمى أحد أفضل الحراس بالتاريخ.. مبابي لا يتعب من هز الشباك

مبابي: سعيد بحصولي على فرصة لاختبار قدراتي في مواجهة نوير (غيتي)
مبابي: سعيد بحصولي على فرصة لاختبار قدراتي في مواجهة نوير (غيتي)
8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202101:51 PM (مكة المكرمة)

قال كيليان مبابي إنه لم يشعر بأي ضغط في مواجهة واحد من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم في المباراة بين فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليلة أمس الأربعاء.

وأضاف مبابي أنه يأمل في إحراز المزيد من الأهداف بعد أن هز شباك الحارس الألماني الشهير مانويل نوير مرتين في فوز فريقه 3-2 على بطل ألمانيا وأوروبا.

وسجل مبابي (22 عاما) هدف التقدم مبكرا، ثم عزز ماركينيوس رصيد الضيوف بالهدف الثاني، قبل أن يرد النادي البافاري بهدفين حملا توقيع إيريك شوبو موتينغ وتوماس مولر، وبذلك حقق التعادل.

ومرة ثانية هز مبابي شباك نوير، ليمنح فريقه التقدم من جديد، ويلحق ببايرن ميونيخ أول هزيمة في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين.

وتابع الدولي الفرنسي -بعد الفوز- القول إنه سعيد بحصوله على فرصة لاختبار قدراته في مواجهة نوير.

وأضاف أنه "يحب اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين على مستوى العالم ومانويل نوير هو واحد من أفضل حراس المرمى طوال تاريخ اللعبة.. لم أشعر بأي ضغط".

وخسر الفريق الباريسي بهدف نظيف أمام الفريق البافاري في نهائي البطولة العام الماضي، لكنه الآن يتقدم على حامل اللقب قبل لقاء العودة في 13 أبريل/نيسان الجاري في ملعبه بالعاصمة الفرنسية.

وقال مبابي بعد المباراة "لعبنا في النهائي في مواجهته (نوير) ولم أسجل أي هدف، لكني الآن أحرزت هدفين.. سألعب مرة ثانية في مواجهته وكلي أمل في إحراز الأهداف من جديد".

المصدر : وكالات

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