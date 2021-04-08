تقارير صحفية تكشف موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

في كل مباراة يتألق فيها الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ويسجل فيها أهدافا يعود الحديث عن قرب انتقاله إلى ريال مدريد وبما أنه كان نجم مباراة أمس أمام بايرن ميونيخ بتسجيله ثنائية، خرجت تقارير صحفية إسبانية تتحدث عن موعد محدد لضم الملكي للنجم الفرنسي.

ويزعم الصحفي الإسباني جوسيب بيدرول -الذي يقدم برنامج "إلشرنغيتو" الإسباني الشهير (El Chiringuito)، إن مبابي سينتقل إلى العاصمة الإسبانية قريبا جدا وقد يكون الصيف الحالي مع بقاء عام واحد فقط على عقده مع باريس سان جيرمان.

وتابع "قلت في السابق إن الريال يريد التعاقد مع مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند والنمساوي ديفيد ألابا، الأخير الأسهل بين الثلاثة لأن عقده مع البايرن ينتهي الصيف المقبل، أما بالنسبة لهالاند فعلينا أن ننتظر إذا كان دورتموند مستعدا لبيعه الصيف المقبل، ولكنني أعلم أن إدارة الريال واثقة في التعاقد مع مبابي أكثر من هالاند، أعتقد أن قدوم الفرنسي للريال أسهل من النرويجي".

وواصل بيدرول "اعتبر أن عملية انتقال مبابي تمت واللاعب سيرتدي قميص الفريق الموسم المقبل، ولكن علينا أن ننتظر الجوانب المادية لإتمام هذه الصفقة".

وختم "البرازيلي فينيسيوس (لاعب الريال) لا يزال هدفا لمواطنه ليوناردو (المدير الرياضي في سان جيرمان).. ننتظر ماذا سيفعل ريال مدريد؟ وبماذا يفكر فينيسيوس؟".