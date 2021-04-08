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بالفيديو.. تشلسي يفوز على بورتو ويضع قدما بنصف نهائي أبطال أوروبا

ماونت يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لتشلسي (رويترز)
ماونت يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لتشلسي (رويترز)
7/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202112:26 AM (مكة المكرمة)

وضع فريق تشلسي الإنجليزي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية، سجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشلسي في الدقيقة 32.

وتواصلت السيطرة الإنجليزية ليضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز الثمين، نجح تشلسي في مصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية للفريق 2-5 أمام وست بروميتش ألبيون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في مدينة إشبيلية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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