بالفيديو.. تشلسي يفوز على بورتو ويضع قدما بنصف نهائي أبطال أوروبا

تبرعت شركات تابعة لرومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي بعشرات ملايين الدولارات لجمعية “إلعاد” الاستيطانية التي تعمل في القدس الشرقية المحتلة ومتهمة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بحسب “بي بي سي”.
وضع فريق تشلسي الإنجليزي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.
وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية، سجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشلسي في الدقيقة 32.
مايسون ماونت يباغت بورتو بهدف رائع ! ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #تشيلسي_بورتو pic.twitter.com/h6Nrpu9ZHl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021
وتواصلت السيطرة الإنجليزية ليضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.
وبهذا الفوز الثمين، نجح تشلسي في مصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية للفريق 2-5 أمام وست بروميتش ألبيون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في مدينة إشبيلية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.