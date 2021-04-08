بالفيديو.. مبابي ونيمار يقودان سان جيرمان لفوز مثير على بايرن ميونخ

في مباراة نارية أقيمت في أجواء ثلجية، عاد باريس سان جيرمان من ملعب مضيفه حامل اللقب بايرن ميونخ بفوز مثير 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.

ورغم أن بايرن صاحب سداسية 2020 يلعب على ملعبه أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، فإنه تأخر بهدفين سجلهما كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة وماركينيوس في الدقيقة 28 نتيجة بعض الهفوات والثغرات الدفاعية، وبتمريرتين حاسمتين من نيمار.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وانتفض حامل لقب البطولة واستطاع تقليص النتيجة بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37، ثم تعادل توماس مولر في الدقيقة 60.

لكن البايرن لم يهنأ بالتعادل طويلا، حيث استعاد المتألق مبابي التقدم لسان جيرمان بعد 8 دقائق فقط.

وبهذا الفوز، ثأر بطل فرنسا من هزيمته أمام بايرن ميونخ في نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، الذي بكى بعده النجم البرازيلي نيمار، وعوّض ذلك بتألق ملفت اليوم بتمريراته الحاسمة.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء القادم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبدو فرصة سان جيرمان أكبر في تخطي ظاهرة بايرن ميونخ والتأهل لنصف النهائي، لتكون أكبر مفاجآت البطولة هذا العام.