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بالفيديو.. مبابي ونيمار يقودان سان جيرمان لفوز مثير على بايرن ميونخ

المتألق مبابي يسجل الهدف الأول في مرمى نوير (رويترز)
المتألق مبابي يسجل الهدف الأول في مرمى نوير (رويترز)
7/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202112:23 AM (مكة المكرمة)

في مباراة نارية أقيمت في أجواء ثلجية، عاد باريس سان جيرمان من ملعب مضيفه حامل اللقب بايرن ميونخ بفوز مثير 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.

ورغم أن بايرن صاحب سداسية 2020 يلعب على ملعبه أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، فإنه تأخر بهدفين سجلهما كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة وماركينيوس في الدقيقة 28 نتيجة بعض الهفوات والثغرات الدفاعية، وبتمريرتين حاسمتين من نيمار.

وانتفض حامل لقب البطولة واستطاع تقليص النتيجة بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37، ثم تعادل توماس مولر في الدقيقة 60.

لكن البايرن لم يهنأ بالتعادل طويلا، حيث استعاد المتألق مبابي التقدم لسان جيرمان بعد 8 دقائق فقط.

وبهذا الفوز، ثأر بطل فرنسا من هزيمته أمام بايرن ميونخ في نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، الذي بكى بعده النجم البرازيلي نيمار، وعوّض ذلك بتألق ملفت اليوم بتمريراته الحاسمة.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء القادم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبدو فرصة سان جيرمان أكبر في تخطي ظاهرة بايرن ميونخ والتأهل لنصف النهائي، لتكون أكبر مفاجآت البطولة هذا العام.

المصدر : الجزيرة

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