أمم أوروبا على وقع كورونا.. هل ستحضر الجماهير البطولة القارية؟

تستعد 12 مدينة أوروبية لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، والجميع ينتظر إذا كانت هذه البطولة القارية الأم ستقام بحضور الجماهير أم خلف أبواب مغلقة.

وبعد تحديد الاتحاد الأوروبي "يويفا" (UEFA) أمس الأربعاء كموعد نهائي لتقديم خططها التزمت 8 مدن فقط من أصل 12 بأعداد الجماهير التي تشاهد المباريات في المدرجات، فيما لم تعلن باقي المدن موقفها بسبب تفشي فيروس كورونا فيها مجددا.

لندن (إنجلترا)

– ملعب ويمبلي (السعة 90 ألف متفرج)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية.

– قال وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن إنه متفائل بحضور 10 آلاف متفرج في المباريات الأولى، ويتطلع لزيادة هذا العدد بعد 21 يونيو/حزيران المقبل.

روما (إيطاليا)

– الملعب الأولمبي (السعة 72 ألفا و698 متفرجا)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ربع النهائي.

– اللجنة العلمية في الحكومة الإيطالية قالت إنها لا تستطيع تقديم الرأي النهائي قبل الموعد المحدد بسبب "تطور الإطار الوبائي والتقدم الذي تم إحرازه في حملة التطعيم الجارية في إيطاليا".

سان بطرسبورغ (روسيا)

– ملعب سان بطرسبورغ (السعة 68 ألفا)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

– قالت اللجنة المنظمة في روسيا في مارس/آذار الماضي إنها تأمل في حضور 50% من سعة الملعب.

ميونخ (ألمانيا)

– ملعب ميونخ (السعة 70 ألفا)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ربع النهائي.

– قالت وسائل إعلام محلية إن مسؤولي مدينة ميونخ يخططون لاستضافة المباريات الأربع، وقدموا الوثائق إلى اليويفا.

باكو (أذربيجان)

– ملعب باكو الأولمبي (السعة 69 ألفا و870)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

– لم تعلن موقفها بعد.

أمستردام (هولندا)

– ملعب يوهان كرويف أرينا (السعة 55 ألفا و500)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.

– قال الاتحاد الهولندي إنه سيسمح بحضور 12 ألف متفرج على الأقل.

بيلباو (إسبانيا)

– ملعب سان ماميس (السعة 53 ألفا و289)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.

– أبلغ مجلس مدينة بيلباو الاتحاد الأوروبي (يويفا) باستعداد المدينة لاستضافة 25% من سعة الملعب، لكن الاتحاد الإسباني قال إن الشروط التي وضعتها حكومة إقليم الباسك "مستحيلة" لفعل ذلك عند انطلاق البطولة.

بوخارست (رومانيا)

– الملعب الوطني (السعة 55 ألفا و634)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.

– قال وزير الشباب والرياضة الروماني إنه سيتم السماح بحضور 13 ألف متفرج بحد أقصى (نحو 25% من سعة الملعب).

كوبنهاغن (الدانمارك)

– ملعب باركن (السعة 380 ألفا و65)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.

– أعلنت الحكومة الدانماركية حضور 12 ألف متفرج على الأقل، وهو ما يمثل 30% من سعة الملعب.

دبلن (أيرلندا)

– ملعب دبلن أرينا (السعة 51 ألفا و700)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

– قال الاتحاد الأيرلندي إنه ليس "في موقف مناسب في الوقت الحالي لتقديم تأكيدات بشأن أعداد حضور الجماهير".

غلاسكو (أسكتلندا)

– هامبدن بارك (السعة 51 ألفا و866)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

– وافقت الحكومة الأسكتلندية على حضور 25% بحد أقصى (نحو 12 ألف متفرج).

بودابست (المجر)

– ملعب بوشكاش أرينا (السعة 67 ألفا و215)

– 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

– لم تعلن موقفها بعد.