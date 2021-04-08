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أبطال أفريقيا.. الزمالك ينتظر معجزة للتأهل لربع النهائي

موقف الزمالك معقد وصعب في البطولة القارية (مواقع التواصل)
موقف الزمالك معقد وصعب في البطولة القارية (مواقع التواصل)
8/4/2021

يسعى الأهلي المتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم إلى اختتام مسيرته في دور المجموعات بانتصار أمام ضيفه "سيمبا" التنزاني غدا الجمعة بينما يواجه مواطنه الزمالك الذي سيلتقي مع "تينغيت" السنغالي، موقفا أكثر صعوبة وتعقيدا.

وكان سيمبا هزم الأهلي بهدف دون رد ذهابا في دار السلام.

وحسم سيمبا صدارة المجموعة الأولى لصالحه برصيد 13 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثاني بـ8 نقاط.

وقال الأهلي إن مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عكف على دراسة فريق "سيمبا" بشكل جيد والكشف للاعبيه عن أهم نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الضيف.

وبعد غد السبت، يخوض الزمالك مباراته الختامية في دور المجموعات وكله أمل في أن تسير الأمور على أكثر من جهة لصالحه رغم صعوبة موقفه.

وسيسعى الزمالك لتحقيق الفوز على تينغيت ويأمل أيضا في فوز الترجي التونسي على ضيفه مولودية الجزائر حتى يحصل على فرصة الصعود لدور الثمانية، لأن أي نتيجة غير خسارة المولودية ستطيح بالزمالك خارج المنافسة وتمنح الفريق الجزائري بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

ويملك الترجي 10 نقاط وقد ضمن التأهل من الجولة الرابعة، بينما يملك المولودية 8 نقاط في المركز الثاني والزمالك جمع 5 نقاط ويحتل المركز الثالث. ويقبع تينغيت في المركز الرابع والأخير بـ4 نقاط.

المصدر : وكالات

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