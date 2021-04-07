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من منبوذ إلى عريس.. البرازيلي فينيسيوس بطل مواجهة ليفربول

النجم الشاب سجل هدفين في مرمى "الريدز" (غيتي)
النجم الشاب سجل هدفين في مرمى "الريدز" (غيتي)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202104:32 PM (مكة المكرمة)

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبه فينيسيوس جونيور بعدما أظهر أنه على مستوى التوقعات، حيث سجل اللاعب البرازيلي هدفين ليقود ناديه إلى الفوز 3-1 على ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وانضم فينيسيوس إلى ريال قادما من العملاق البرازيلي فلامينغو عندما كان عمره 16 عاما، ورغم أنه أظهر لمحات على البراعة والمهارة الاستثنائية في المراوغة فإنه كان يتعرض لانتقادات بسبب الافتقار إلى دقة اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وقبل مباراة الثلاثاء، سجل فينيسيوس 12 هدفا فقط في 105 مباريات مع ريال، وتسبب أسلوبه الفردي أحيانا في حديث المهاجم كريم بنزيمة إلى زميله فيرلاند ميندي، وطالبه بعدم التمرير إلى اللاعب البرازيلي بين شوطي مباراة سابقة في دوري الأبطال هذا الموسم.

لكن اللاعب البالغ عمره 20 عاما خطف الأضواء أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا 2019، وافتتح التسجيل بهدوء بعدما استقبل بكتفه تمريرة رائعة من توني كروس وانفرد بالمرمى.

وقال زيدان للصحفيين "أنا سعيد من أجله، نحن نرى بعض لمحات رائعة منه في الوقت الحالي، نحن ندرك مدى جودته عندما يحصل على المساحات وكما أظهر في الشوط الأول، وهو أمر رائع".

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال قبل الاستراحة، لكن محمد صلاح قلص الفارق وأعاد الأمل لناديه، قبل أن يتألق فينيسيوس مجددا ويسجل الهدف الذي قد يكون حاسما في بلوغ قبل النهائي.

وقال زيدان "لقد كان يحتاج إلى هدف هنا أو هناك، وتسجيل هدفين سيمنحه دفعة كبيرة من الثقة، وهو يستحق ما حدث الليلة".

واعترف فينيسيوس -الذي احتفل بالهدفين عن طريق تقبيل شعار ريال على قميصه- بأنه شعر بالإرهاق بعد هذا الأداء.

وقال اللاعب البرازيلي "فعلت كل شيء من أجل هذا القميص الذي أحبه كثيرا، أنا أعمل بجدية كبيرة هنا، وكنت أحلم باللعب في ريال مدريد مع أفضل اللاعبين، ولهذا السبب أنا متحمس وأعمل بجدية كبيرة في المران وفي المنزل".

وأضاف الجناح السريع "سأواصل العمل، ويمكن للناس خارج الملعب مواصلة أحاديثهم، يمنحني هذا القوة للارتقاء لمستوى الحدث وتسجيل الأهداف التي نحتاجها".

المصدر : وكالات

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