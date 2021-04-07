مشاكل زيدان الـ23 في دفاع ريال مدريد

أزعجت المشاكل المتلاحقة في خط دفاع ريال مدريد مدرب الفريق، زين الدين زيدان، منذ بداية الموسم حتى الآن، ومع الغيابات الحالية، فإنها ستستمر حتى نهاية الموسم الصعب.

ويفتقد زيدان 3 من أهم مدافعيه في ظل أيام حاسمة من هذا الموسم، الذي يحارب الفريق فيه على جبهتين مهمتين، حيث أصيب رفائيل فاران بفيروس كورونا؛ مما سيجبره على التغيب عن مباراة الإياب ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كما غاب عن الذهاب، إضافة لغيابه عن الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت القادم.

كما يغيب داني كارفاخال وسيرخيو راموس بسبب الإصابة أيضا، وهذه الغيابات الدفاعية المؤثرة هي الأحدث في قائمة طويلة من انتكاسات الملكي المتوالية هذا الموسم.

وحتى نعرف حجم أزمة ريال مدريد الدفاعية، فإن الصحافة الإسبانية رصدت أن فيرلاند ميندي هو المدافع الوحيد، الذي لم يتعرض للإصابة هذا الموسم، فيما تغيب السبعة الآخرون عدة مرات، وبلغ مجموع إصاباتهم 23 إصابة توزعت بين كارفاخال، وراموس، وألفارو أودريوزولا، وإيدر ميليتاو، وناتشو، ومارسيلو، وفاران.

وبلغ مجموع غياب السبعة عن الملاعب 509 أيام، لدرجة أن زيدان لم يكن قادرا على الاستفادة من المدافعين الأربعة الأساسيين لديه مجتمعين (كارفاخال وراموس وفاران وميندي) سوى في 6 مباريات فقط من أصل 40 مباراة في جميع المسابقات، وكانت آخر مرة لعب الرباعي معا في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد غرناطة.

وأصبح الوضع معقدا بشكل أكبر الآن بعد إصابة فاران بكورونا، حيث سيضطر زيدان لخوض مباريات حاسمة منها مواجهتي ليفربول وبرشلونة بدون ثنائي قلب الدفاع الأساسي.