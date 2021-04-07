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بالفيديو.. مانشستر سيتي يقتنص فوزا مثيرا من دورتموند

دي بروين (يسار) يحتفل بهدفه مع محرز (رويترز)
دي بروين (يسار) يحتفل بهدفه مع محرز (رويترز)
6/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202112:21 AM (مكة المكرمة)

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مثيرا لكنه غير حاسم على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، أنهى سيتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 19 من تمريرة لرياض محرز.

وشهدت الدقائق الأخيرة منتهى الإثارة، حيث سجل قائد دورتموند ماركو ريوس هدف التعادل في الدقيقة 84، وبعد عدة محاولات هجومية أعاد المتألق فيليب فودين تقدم السيتي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة التسعين.

وتقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في 14 من الشهر الجاري على ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل دورتموند.

المصدر : الجزيرة

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