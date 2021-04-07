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شاهد.. لينغارد المنبوذ بمانشستر يونايتد يتألق ويسجل هدفا "مارادونيا" مع ويستهام

لينغارد يحتفل بهدفه الرائع في مرمى وولفرهامبتون (غيتي)
لينغارد يحتفل بهدفه الرائع في مرمى وولفرهامبتون (غيتي)
7/4/2021

توّج اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد أداءه المتميز مع فريق ويستهام الإنجليزي بتسجيله هدفا "مارادونيا" رائعا، وذلك على عكس مسيرته المتعثرة مع فريقه مانشستر يونايتد الذي تخلى عنه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الانتقالات الشتوية الماضية.

وأحرز لينغارد في المباراة الأخيرة لويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول أمس الاثنين، هدفا مارادونيا بعد انطلاقة واثقة بالكرة من منتصف ملعبه متجاوزا بمهارة كبيرة 3 مدافعين من نادي وولفرهامبتون، ثم سدّد كرة قوية مباغتة للحارس البرتغالي روي باتريسيو، مسجلا الهدف الأول لفريقه.

ولم يكتف اللاعب الذي كان منبوذا في مانشستر يونايتد، بتسجيل هذا الهدف العالمي، بل صنع هدفا آخر وقاد فريقه للفوز 3-2 على وولفرهامبتون.

وتغنى مغردون بالهدف المارادوني للينغارد، حيث رأى بعضهم أنه يجب أن يكون ضمن أجمل أهداف الموسم أو هدف الشهر على الأقل، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك باعتباره أحد أفضل أهداف وستهام على الإطلاق.

ومنذ قدومه إلى ويستهام، سجل لينغارد 6 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 8 مباريات لعبها مع الفريق حتى الآن، مساهما في منافسة "المطارق" على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن تشلسي الخامس.

وعانى اللاعب الإنجليزي من فترة تهميش طويلة خلال وجوده مع اليونايتد في السنتين الأخيرتين، ولم يلعب إلا عددا قليلا جدا من المبارايات، كما أن جماهير الشياطين الحمر كانت تطالب دائما بالتخلص منه باعتباره غير مفيد للفريق.

 

المصدر : وكالة سند

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