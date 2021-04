شاهد.. لينغارد المنبوذ بمانشستر يونايتد يتألق ويسجل هدفا "مارادونيا" مع ويستهام

توّج اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد أداءه المتميز مع فريق ويستهام الإنجليزي بتسجيله هدفا "مارادونيا" رائعا، وذلك على عكس مسيرته المتعثرة مع فريقه مانشستر يونايتد الذي تخلى عنه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الانتقالات الشتوية الماضية.

وأحرز لينغارد في المباراة الأخيرة لويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول أمس الاثنين، هدفا مارادونيا بعد انطلاقة واثقة بالكرة من منتصف ملعبه متجاوزا بمهارة كبيرة 3 مدافعين من نادي وولفرهامبتون، ثم سدّد كرة قوية مباغتة للحارس البرتغالي روي باتريسيو، مسجلا الهدف الأول لفريقه.

ولم يكتف اللاعب الذي كان منبوذا في مانشستر يونايتد، بتسجيل هذا الهدف العالمي، بل صنع هدفا آخر وقاد فريقه للفوز 3-2 على وولفرهامبتون.

وتغنى مغردون بالهدف المارادوني للينغارد، حيث رأى بعضهم أنه يجب أن يكون ضمن أجمل أهداف الموسم أو هدف الشهر على الأقل، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك باعتباره أحد أفضل أهداف وستهام على الإطلاق.

ومنذ قدومه إلى ويستهام، سجل لينغارد 6 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 8 مباريات لعبها مع الفريق حتى الآن، مساهما في منافسة "المطارق" على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن تشلسي الخامس.

وعانى اللاعب الإنجليزي من فترة تهميش طويلة خلال وجوده مع اليونايتد في السنتين الأخيرتين، ولم يلعب إلا عددا قليلا جدا من المبارايات، كما أن جماهير الشياطين الحمر كانت تطالب دائما بالتخلص منه باعتباره غير مفيد للفريق.

I can't stop watching this goal…gotta be one of the best West Ham goals ever …it's just superb ⚒️ https://t.co/T4RkDgJcPP — Sarah⚒🇬🇧 (@scooterjam) April 6, 2021

Brilliant goal! Unusually we’ve had a few contenders for goal of the season this year (this has to be up there)… https://t.co/NY9EzAxWHD — Stuart Elliston (@blind_and_lost) April 6, 2021

West Ham desperate for Lingard permanent deal and will do ‘whatever it takes’

https://t.co/3f5oZ8SgdM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 7, 2021