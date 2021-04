شاهد- لقطة غير معتادة.. مساعد الحكم يطلب توقيع هالاند

تتنافس أندية القمة في أوروبا من أجل الحصول على توقيع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن مساعد الحكم الروماني هو من نجح في ذلك بعد ما وقع المهاجم النرويجي له على بطاقة أمس الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن أحد الحكام الرومانيين الذي أدار مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1 تواصل مع هالاند في النفق بعد المباراة للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W

— Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021