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شاهد- لقطة غير معتادة.. مساعد الحكم يطلب توقيع هالاند

هالاند يعد من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية (رويترز)
هالاند يعد من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية (رويترز)
7/4/2021

تتنافس أندية القمة في أوروبا من أجل الحصول على توقيع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن مساعد الحكم الروماني هو من نجح في ذلك بعد ما وقع المهاجم النرويجي له على بطاقة أمس الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن أحد الحكام الرومانيين الذي أدار مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1 تواصل مع هالاند في النفق بعد المباراة للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.

ويعد هالاند (20 عاما) من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الأوروبية، وذكرت تقارير أنه مرشح للانتقال إلى سيتي أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو برشلونة.

وليس من المعتاد أبدا أن يطلب الحكام من اللاعبين الحصول على توقيعاتهم بعد المباريات.

المصدر : وكالات

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