دي بروين يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى 2025.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ 5 أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين -الذي يبلغ 30 عاما في 28 يونيو/حزيران المقبل- في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت "أنا في قمة السعادة، منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر أنني في بيتي. أعشق الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد".

وقال تشيكي بيغريستين، مدير الكرة بالنادي، "هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحدا من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم".

وسجل دي بروين هدفا لمانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها الفريق على بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 أمس، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.