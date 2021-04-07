البث الحي
كرة قدم

الكشف عن اسم حكم "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة

لاهوز (يسار) أحد أفضل الحكام في أوروبا (غيتي)
لاهوز (يسار) أحد أفضل الحكام في أوروبا (غيتي)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202101:18 PM (مكة المكرمة)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) عن معلومات حصرية مفادها أن الدولي ماتيو لاهوز سيقود الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة السبت المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولاهوز -الذي يعد من أفضل الحكام في القارة العجوز- قاد الكثير من المباريات المهمة والحاسمة والقمم الكروية في إسبانيا وأوروبا، وسيقود مواجهة الليلة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستعلن غدا الخميس رسميا اختيار لاهوز لقيادة الكلاسيكو، في حين سيتولى سوتو غيرادو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بـ 65 نقطة بفارق نقطتين عن الملكي صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

بينها الكلاسيكو وقمة أتليتكو.. كومان: برشلونة قادر على الفوز بمبارياته المتبقية

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فريقه يملك الإمكانات اللازمة للفوز بمبارياته التسع المتبقية لحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار أمس بصعوبة بهدف نظيف على بلد الوليد.

المزيد من كرة قدم

الأزمات تحاصر أتلتيكو وآخرها إصابة سواريز.. برشلونة وريال مدريد يستعدان للانقضاض على صدارة الليغا

غياب سواريز يعمق أزمة أتلتيكو الهجومية (رويترز)

شاهد.. لينغارد المنبوذ بمانشستر يونايتد يتألق ويسجل هدفا "مارادونيا" مع ويستهام

لينغارد يحتفل بهدفه الرائع في مرمى وولفرهامبتون (غيتي)

دي بروين يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

دي بروين يلعب مع الفريق منذ 2015 (غيتي)

الماكينة والمايسترو.. لاعبان طبخا فوز الريال على ليفربول

مودريتش (يمين) وكروس صنعا أهداف ريال مدريد الثلاثة (رويترز)
الأكثر قراءة

الملك عبد الله الثاني: ما حصل آلمني وصدمني لكن لا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره

الملك عبد الله الثاني قال إن الأمير حمزة التزم بأن يسير على نهج الآباء والأجداد (الفرنسية)

حب وقتل.. شابان مسلمان يقتلان كامل أفراد أسرتهما ثم ينتحران بتكساس الأميركية

صورة لعائلة توحيد التي لقيت مصرعها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟

اختراقات طالت أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك.. هل حسابك منها؟ وكيف تعرف ذلك؟

يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية لإلحاق الضرر بك وتدمير سمعتك وتهديدك (رويترز)