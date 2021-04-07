الكشف عن اسم حكم "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) عن معلومات حصرية مفادها أن الدولي ماتيو لاهوز سيقود الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة السبت المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولاهوز -الذي يعد من أفضل الحكام في القارة العجوز- قاد الكثير من المباريات المهمة والحاسمة والقمم الكروية في إسبانيا وأوروبا، وسيقود مواجهة الليلة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستعلن غدا الخميس رسميا اختيار لاهوز لقيادة الكلاسيكو، في حين سيتولى سوتو غيرادو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بـ 65 نقطة بفارق نقطتين عن الملكي صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.