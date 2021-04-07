الأزمات تحاصر أتلتيكو وآخرها إصابة سواريز.. برشلونة وريال مدريد يستعدان للانقضاض على صدارة الليغا

تتفاقم مشاكل متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أتلتيكو مدريد، وآخرها إصابة هداف الفريق لويس سواريز، وغيابه عن الملاعب نحو 3 أسابيع، في ظل الضغط المتزايد عليه من برشلونة وريال مدريد للانقضاض على صدارة الليغا.

وتعرض سواريز، هداف أتلتيكو هذا الموسم، برصيد 19 هدفا في الدوري الإسباني، لإصابة خلال الحصة التدريبية اليوم، الأربعاء، ونشر النادي بعدها تقريرا طبيا يؤكد أنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى.

📋 اللاعب @LuisSuarez9 يعاني من إصابة على مستوى عضلات رجله اليسرى، وهو يتماثل للتحسن. ℹ https://t.co/kCnp9X6Ryf — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 7, 2021

ولم يذكر بيان النادي المدة التي سيغيبها المهاجم الأوروغواياني؛ لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه سيغيب 3 أسابيع، وهو ما يمثل ضربة أخرى لسعي النادي للفوز بلقب الليغا.

وكانت توجد شكوك بالفعل حول مشاركة المهاجم (34 عاما) أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل خارج الديار، والآن سيغيب عن مواجهات الفريق المهمة خارج أرضه في الدوري أمام إيبار وويسكا وأتلتيك بلباو.

وستمنح إصابته الفرصة للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، الذي انضم للنادي في يناير/كانون الثاني الماضي من أولمبيك ليون؛ لكنه خاض 42 دقيقة فقط في الدوري الإسباني، ولم يبدأ أي مباراة.

وكان أتلتيكو يتفوق بفارق 10 نقاط في صدارة الليغا قبل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي؛ لكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط يوم الاثنين الماضي بعد خسارته أمام إشبيلية 0-1، وفوز ملاحقه برشلونة على ريال بلد الوليد 1-صفر.

ويترقب ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن جاره أتلتيكو، للانقضاض على الصدارة أيضا حال مواصلته الانتصارات، وتعثر منافسيه.

ولا تتوقف غيابات أتلتيكو على سواريز فقط؛ بل سيغيب أيضا أمام بيتيس ثاني هدافيه ماركوس يورينتي؛ مما يصعب مهمة دييغو سيميوني مدرب الفريق، الذي عانى من نزيف النقاط حتى تحولت صدارته المطلقة إلى صدارة هشة مهددة بالضياع مع أول خسارة أو تعادل.

ويعاني أتلتيكو هجوميا حتى في حال اكتمال القوة الضاربة له بقيادة سواريز ويورنتي، وهو ما يجعل جماهير منافسيه يترقبون سقوطه الوشيك في ظل فقدان أبرز هدافيه، خاصة أن برشلونة وريال مدريد يشهدان طفرة في النتائج والانتصارات المتتالية في الليغا، وكلاهما يطمع في اللقب المحلي الثمين.

وما زال أتلتيكو يعاني معنويا بعد خروجه مؤخرا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي الإنجليزي، في ظل تأهل برشلونة وريال مدريد لربع النهائي، كما أن الأخير فاز أمس الثلاثاء بجدارة على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول 3-1 ليضع قدما في نصف نهائي البطولة.