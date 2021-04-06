مواجهة ريال مدريد وليفربول.. عندما يغيب "قلوب دفاع" الفريقين

تشهد مواجهة ريال مدريد وليفربول حدثًا غير مسبوق في مباراة بدوري أبطال أوروبا، بعد أن تأكد غياب المدافعين الأربعة الأساسيين في الفريقين، الذين يلعبون بمركز قلب الدفاع.

فقبل المباراة كان الحديث عن غياب الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو غوميز قلبي دفاع "الريدز" بداعي الإصابة، وكذلك عن غياب في "الملكي" للإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق و"قلب الأسد" فيه.

لتأتي الأخبار اليوم من العاصمة الإسبانية وتؤكد غياب الفرنسي رافائيل فاران زميل راموس في قلب الدفاع، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وهذا يعني أن الفريقين سيلعبان الليلة بـ"قلوب دفاع" غير أساسية، فمن جهة ليفربول هناك التركي أوزان كاباك المعار من شالكه الألماني، والإنجليزي ناثانيل فيليبس اللذيْن كانا أساسيين في آخر مباراة لليفربول في البريميرليغ، التي فاز بها بثلاثية نظيفة على أرسنال.

أما من جهة "الميرينغي"، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيعتمد على الإسباني ناتشو والبرازيلي إيدر ميليتاو، كما أنه سيستعين بلاعبين من الفريق الثاني ليكونوا موجودين في دكة البدلاء.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول الليلة في تكرار للمواجهة التي جمعت بينهما عام 2018 عندما فاز الريال على الفريق الإنجليزي 3-1 ليتوّج بعد ذلك بلقب المسابقة القارية الأم للمرة الـ13 في تاريخه.