كيف تغير ريال مدريد وليفربول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018؟

بعد 3 سنوات تقريبا من تلك الليلة في كييف سيلتقي ريال مدريد وليفربول وجها لوجه لأول مرة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف؛ لكن هذه المرة بالدور ربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز ريال مدريد في نهائي 2018 (3-1)، وسجل أهدافه غاريث بيل (هدفين) وكريم بنزيمة؛ ليتوج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.

مرت 3 سنوات حتى الآن والفريقان مستعدان للمواجهة مرة أخرى، حيث يبحث ليفربول عن الانتقام؛ لكن كيف تغير الجانبان في السنوات الأخيرة؟

ريال مدريد

سيلعب بدون هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل أفضل لاعب في نهائي 2018، حيث سجل هدفين في 20 دقيقة بعد أن شارك كبديل؛ لكنه تراجع منذ ذلك الحين بشكل كبير في العاصمة الإسبانية، وهو حاليا معار لفريق توتنهام الإنجليزي.

وانتقل أسطورة النادي رونالدو إلى يوفنتوس بعد الفوز على ليفربول في 2018 بعدة أسابيع، وفشل الريال في تعويضه حتى الآن؛ لذلك ستكون الفاعلية الهجومية للملكي أقل مما كانت عليه في نهائي كييف.

دفاعيا، سيبدو ريال مدريد مختلفا تماما هذه المرة مع حارس مرماه تيبو كورتوا بدلا من كايلور نافاس، وفي ظل غياب داني كارفاخال وسيرجيو راموس بسبب الإصابة.

ليفربول

تغيرت ديناميكية خط وسط ليفربول بشكل جذري منذ نهائي 2018، مع وصول تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الصيف الماضي، وكذلك فابينيو من موناكو الصيف السابق.

مع قدرة تياغو الآن على اللعب في دور أكثر تقدما في خط الوسط، وإمكانيات فابينيو متعدد المواهب، أصبح الآن النجم الإسباني لديه الفرصة في الأداء المذهل والتمريرات، التي كان يتميز بها خلال فترة وجوده في ألمانيا.

من الواضح أن الإصابات طويلة الأمد لكل من فيرجيل فان ديك، وجو غوميز، تشكل ضربة لفريق يورغن كلوب؛ لكن وجود فابينيو أمام الشراكة الدفاعية الشابة لناثانيال فيليبس وأوزان كاباك الذي قد يلعب دور المنقذ للدفاع.

وهناك تغير جذري أيضا بوجود الحارس البرازيلي أليسون بيكر في مرمى الريدز، وهو الحارس الذي طالما زاد عن مرماه وقاده لبطولتين كبيرتين الموسم الماضي، بعدما خيب الحارس السابق لوريس كاريوس آمال الجميع قبل 3 سنوات، وأهدى ريال مدريد هدفين مهمين في الفوز باللقب الأوروبي.

صراع راموس وصلاح

لن يتكرر الليلة صراع راموس ضد صلاح، الذي وقع في نهائي 2018، ونتج عنه العرقلة المشينة التي أدت إلى سقوط صلاح على الأرض في الشوط الأول، وخروجه من الملعب باكيا.

وأدت إصابة قائد ريال مدريد قبل المواجهة الليلة، تجنب الجميع اللقاء المحرج المتوقع بين الثنائي.