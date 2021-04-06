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فوز صعب أمام 10 لاعبين.. شاهد- برشلونة على بعد نقطة من صدارة ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة استغل بشكل مثالي تعثر أتلتيكو مدريد المتصدر (رويترز)
برشلونة استغل بشكل مثالي تعثر أتلتيكو مدريد المتصدر (رويترز)
5/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202103:45 AM (مكة المكرمة)

أهدى المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي نادي برشلونة فوزا ثمينا في اللحظات الأخيرة من مواجهة فريقه في بلد الوليد، وهو الانتصار الذي جعل النادي الكتالوني على بعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد المتصدر.

وفي ختام المرحلة الـ29 من المسابقة استقبل برشلونة نادي بلد الوليد الذي يعاني في مؤخرة الترتيب، وسعى لتحقيق الفوز واستغلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية 1-صفر للاقتراب أكثر من الصدارة.

ولم تكن مهمة النادي الكتالوني سهلة أمام فريق دافع بشكل مميز وصمد لفترة طويلة أمام الهجمات المكثفة لرفاق القائد ليونيل ميسي.

وتلقى بلد الوليد ضربة قوية بعد طرد لاعبه أوسكار بلانو ببطاقة حمراء مباشرة عقب اعتراضه المهاجم عثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ79.

وحاول النادي الكتالوني استغلال النقص العددي لدى المنافس، وكثف هجماته التي تكللت بهدف الفوز الذي أحرزه ديمبيلي في الدقيقة الـ90.

ورفع برشلونة -الذي سيكون على موعد مع قمة نارية حينما يواجه غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت المقبل- رصيده إلى 65 نقطة ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر أتلتيكو مدريد، وبفارق نقطتين عن الريال صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز الـ16.

المصدر : وكالات

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