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رونالدو ومبابي وهالاند يقودهم كلوب أو راؤول.. خطة منافس بيريز لتطوير ريال مدريد

ريكيلمي يريد رحيل زيدان (يمين) وعودة رونالدو (رويترز)
ريكيلمي يريد رحيل زيدان (يمين) وعودة رونالدو (رويترز)
6/4/2021

تسلط أضواء الإعلام الإسباني على رجل الأعمال الشاب، إنريكي ريكيلمي، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والذي أعلن خلال لقاءات إعلامية عن تطلعه لصفقات تاريخية وإعادة رونالدو لملعب سانتياغو برنابيو مجددا.

وأجرى إنريكي ريكيلمي عدة مقابلات إعلامية منها مع برنامج "إلبارتيدازو" (El Partidazo) أكد فيه أن أول قرارته بعد نجاحه في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، ستكون إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وقال "زيدان لن يكون مدربا للفريق. أنا شخصيا أحب (يورغن) كلوب كثيرا، وراؤول يؤدي بشكل جيد للغاية."

كما تحدث ريكيلمي عن طموحاته للصفقات الجديدة للملكي قائلا إن لديه 3 أهداف رئيسة لتدعيم ريال مدريد، هي نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأشار إلى أنه جاد جدا، ولذلك تم التواصل بالفعل مع مينو رايولا وكيل هالاند.

وعلى عكس سياسة الدي الحالية، أكد أنه سيعيد كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، للملكي مجددا بعد 3 سنوات في يوفنتوس.

وبرر ريكيلمي رغبته في عودة رونالدو، وهو ما رفضته الإدارة الحالية مؤخرا، بقوله "قرار عودة كريستيانو؛ لأنه يمثل كثيرا لكرة القدم وريال مدريد. ولا يوجد لاعبون كبار أو شباب، هناك لاعبون جيدون أو سيئون".

يذكر أن ريكيلمي رغم صغر عمره (32 عاما) هو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سي أو إكس إنرجي" (COX Energy) لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتسويق الكهرباء المتجددة، وأعلن استعداده ليقدم ضمانا بقيمة 92 مليون يورو من أصوله الشخصية لخوض انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة الصيف المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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