شاهد- طرد قاس وهدف غير صحيح.. هل حابى الحكم برشلونة في مواجهة بلد الوليد؟

إحدى أكثر الحالات المثيرة للجدل في الليغا هذا الموسم كانت طرد الحكم جيمي لاتري لأوسكار بلانو لاعب بلد الوليد بعد خطأ ارتكبه على الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

وجاءت حالة الطرد المباشرة في الدقيقة الـ79 عندما كانت النتيجة التعادل السلبي، ليشكل هذا الطرد منعطفا في المباراة ويحقق البرسا هدف الفوز الذي سجله ديمبلي نفسه في الوقت القاتل من المباراة.

وبحسب خبير التحكيم الإسباني أوليفر أندوخار، فإن "الطرد كان قاسيا وغير منصف بحق بلانو لأن الخطأ الذي ارتكبه على ديمبلي لا يستحق بطاقة حمراء، صحيح أنه أسقطه أرضا ولكن لم يكن الخطأ عنيفا لهذه الدرجة".

The more I watch this the more I think the ref sees Dembele rolling around after slamming his head into the defenders knee so pulls out the red solely based on his reaction rather than the actual foul… then wtf is VAR for ?! pic.twitter.com/CwewzIJX9q

— YanTheMan (@Levantino098) April 5, 2021