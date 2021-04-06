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شاهد- طرد قاس وهدف غير صحيح.. هل حابى الحكم برشلونة في مواجهة بلد الوليد؟

أندوخار: الخطأ على ديمبلي لا يستحق الطرد (مواقع التواصل)
أندوخار: الخطأ على ديمبلي لا يستحق الطرد (مواقع التواصل)
6/4/2021

إحدى أكثر الحالات المثيرة للجدل في الليغا هذا الموسم كانت طرد الحكم جيمي لاتري لأوسكار بلانو لاعب بلد الوليد بعد خطأ ارتكبه على الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

وجاءت حالة الطرد المباشرة في الدقيقة الـ79 عندما كانت النتيجة التعادل السلبي، ليشكل هذا الطرد منعطفا في المباراة ويحقق البرسا هدف الفوز الذي سجله ديمبلي نفسه في الوقت القاتل من المباراة.

وبحسب خبير التحكيم الإسباني أوليفر أندوخار، فإن "الطرد كان قاسيا وغير منصف بحق بلانو لأن الخطأ الذي ارتكبه على ديمبلي لا يستحق بطاقة حمراء، صحيح أنه أسقطه أرضا ولكن لم يكن الخطأ عنيفا لهذه الدرجة".

وما سيصدم عشاق البرسا أن الهدف الذي سجله ديمبلي يجب أن يُلغى بحسب أندوخار.

ويقول الحكم الدولي الإسباني السابق "كان يجب على الفار إلغاء الهدف، لأنه قبل 10 ثوان من الهدف ارتكب جوردي ألبا ظهير البرسا خطأ على روكي ميسل مدافع بلد الوليد.. الهدف يجب ألا يُحتسب".

يذكر أن برشلونة -الذي سيكون على موعد مع قمة نارية بمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت المقبل- رفع رصيده إلى 65 نقطة ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر أتلتيكو مدريد، وبفارق نقطتين عن الريال صاحب المركز الثالث.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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