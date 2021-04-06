سياسة التمسك بالحرس القديم مستمرة بألمانيا.. لوف باق مدربا للمنتخب

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر في الاستغناء عن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول قبل الموعد المنتظر لرحيله عن المنصب، وذلك رغم الهزيمة الكارثية أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال فريتز كيلر (رئيس الاتحاد) في تصريحات نشرتها أمس الاثنين صحيفة "بيلد" إن المباراة المخيبة للآمال أمام مقدونيا الشمالية "لن تغير جدولنا الزمني".

وأضاف "أعلنا بوضوح منذ البداية أننا سيكون لدينا مدرب جديد مع استئناف تصفيات كأس العالم في سبتمبر/أيلول، ولن نعلق على العملية الجارية حاليا".

وكان لوف أعلن الشهر الماضي رحيله عن تدريب "المانشافيت" عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تأجلت من العام الماضي إلى الجاري.

ورغم الهزيمة المحرجة أمام منتخب مقدونيا الشمالية، واصل بيرهوف مدير الاتحاد دعمه للوف (61 عاما).

وقال بيرهوف "لوف يتمتع بالكفاءة والخبرة لقيادة المنتخب بشكل ناجح في كأس الأمم الأوروبية. هو متحمس للغاية لتحقيق النجاح في آخر بطولة له كمدرب للمنتخب".

ومنذ إعلان لوف عن موعد رحيله عن المنصب، بدأ بيرهوف اتصالاته بالمرشحين المحتملين لخلافته.

وفي مباراة مقدونيا الشمالية، تلقى المنتخب الألماني أول هزيمة له في تصفيات كأس العالم خلال نحو 20 عاما.

وقال بيرهوف "بالطبع لم يكن من المفترض أن نخسر أمام مقدونيا الشمالية. وتسبب افتقاد الفرص والذكاء مجددا في عدم نجاحنا في حسم المباراة مبكرا. وقد أوقعنا أنفسنا مجددا في مشكلة لا داعي لها".