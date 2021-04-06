بينها الكلاسيكو وقمة أتليتكو.. كومان: برشلونة قادر على الفوز بمبارياته المتبقية

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فريقه يملك الإمكانات اللازمة للفوز بمبارياته التسع المتبقية من أجل حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب الانتصار أمس بصعوبة بهدف نظيف على ريال بلد الوليد.

ولم يكن برشلونة في أفضل حالاته لكن تسديدة من عثمان ديمبلي في الوقت بدل الضائع ضمنت للفريق انتصاره السادس على التوالي في الدوري، ليتقلص الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة قبل 9 جولات من النهاية.

وأكد كومان للصحفيين "الفريق قادر على الفوز بالمباريات المتبقية لكن هذه المباراة تمثل تذكيرا بأنه يجب أن نكون دائما في أفضل حالاتنا ويجب أن نكون حاسمين".

وأضاف "لم نكن في حالة جاهزية تامة وربما يعود السبب إلى التوقف الدولي، لكن إذا عدنا إلى ما كنا عليه قبل ذلك، فسيكون بوسعنا الفوز بكل مبارياتنا المتبقية".

وتعرض برشلونة لخطورة مبكرة عندما وضع كينان كودرو مهاجم بلد الوليد الكرة برأسه في العارضة، كما نجا فريق المدرب كومان من احتساب ركلة جزاء ضده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد من جوردي ألبا في الشوط الثاني.

واستفاد برشلونة من قرار حاسم آخر عندما خرج أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد مطرودا قبل 11 دقيقة من النهاية.

وقال كومان "لم نبدأ بشكل رائع لكن تحسن مستوانا في الشوط الثاني. غيرنا أسلوبنا وأجرينا بعض التغييرات وكنا أفضل".

وتابع "يجب الإشادة بالفريق بسبب عقلية اللاعبين في البحث باستمرار عن النقاط الثلاث. كانت مباراة صعبة جدا ولم نكن في أفضل مستوياتنا لكن أحيانا يجب أن تعرف كيف تعاني. وفي النهاية حققنا فوزا مستحقا".

وختم كومان "كان من المهم الفوز الليلة. نحن خلف أتليتكو بنقطة واحدة ونتقدم على مدريد. نحن في مرحلة حاسمة في السباق على اللقب وسيكون الأمر مثيرا حتى النهاية".

ويحل برشلونة ضيفا على غريمه ريال مدريد ثالث الترتيب يوم السبت، وسيستطيع الفائز بالقمة أن يتصدر الدوري ولو بشكل مؤقت وقبل أن يحل أتليتكو ضيفا على ريال بيتيس اليوم التالي.