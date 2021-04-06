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"أوروبا قارة مسيحية".. هيرتا برلين يقيل مدرب حراسه بسبب هجومه على المهاجرين والمثليين

بيتري الثاني من اليمن مع الجهاز الفني لهيرتا برلين (غيتي)
بيتري الثاني من اليمن مع الجهاز الفني لهيرتا برلين (غيتي)
6/4/2021

أقال نادي هيرتا برلين، زولت بيتري مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل فوري عقب تصريحاته بشأن المثليين والمناهضة للهجرة.

وذكر النادي اليوم الثلاثاء أن الإدارة اتخذت القرار بعدما أجرى بيتري مقابلة مع صحيفة "ماجيار نيمزيت" المجرية، والتي لم يكن النادي على علم بها منذ البداية.

وفي مقابلة نشرت أمس الاثنين، أدلى بيتري بتصريحات حول موضوع الهجرة وانتقد الحارس المجري بيتر جولاكسي، حارس لايبزيغ الألماني، بسبب اللعب مع نادي يدعم زواج الشواذ من بين أشياء أخرى.

وقال بيتري إنه لا يفهم ما الذي قاد مواطنه جولاكسي لـ"الدفاع عن المثليين، والمخنثين والأشخاص أصحاب الهويات الجنسية الأخرى".

وقال كارستين شميدت الرئيس التنفيذي لهيرتا برلين إن التصريحات لم تتوافق مع قيم هيرتا برلين بشكل عام.

ودافع بيتري عن نفسه قائلا "أود أن أؤكد أنني لست معاديا للمثلية الجنسية ولا كارها للمهاجرين. أندم للغاية على تصريحاتي بشأن سياسة الهجرة وأود الاعتذار لكل الأشخاص الذي يبحثون عن ملجأ معنا وهؤلاء الذين أهنتهم".

وعمل بيتري مع هيرتا برلين منذ 2015.

وعن موضوع الهجرة قال في المقابلة "لا أفهم كيف يمكن أن تغرق أوروبا من الناحية الأخلاقية مثلما يحدث الآن".

وأضاف "أوروبا قارة مسيحية. لا أحب أن أرى التدهور الأخلاقي يقود القارة لأسفل. الليبراليون يضخمون الآراء المعارضة، إذا كنت لا تحب الهجرة، لأن عددا كبيرا من المجرمين اجتاحوا أوروبا، فهم يتهمونك بشكل فوري بأنك عنصري".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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