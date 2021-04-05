40 مليون يورو عمولات.. كواليس انتقال هالاند إلى برشلونة

يوما بعد يوم تتفاعل حصيلة جولة الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي زار مع والد اللاعب إسبانيا وإنجلترا لمقابلة ممثلين عن كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتشلسي.

ومن بين الذين التقى بهم كان خوان لابورتا رئيس البرسا، غير أن تفاصيل الاجتماع الذي سربته وسائل إعلام إسبانية كان صادما.

‼️ Explicat al #Superesports 🎙 @gerardromero El pare i l'agent de Haaland, Mino Raiola, van proposar aquestes xifres al Barça si volen fitxar al davanter: 💰 Raiola – 20M€

💰 Pare de Haaland – 20M€

💰 Fitxa de Haaland – 30M€ nets + traspàs

+ continuïtat de Messi #frac1 pic.twitter.com/mxAW1PBawh — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) April 4, 2021

إذ إن رايولا، وآلف إينغ هالاند (والد إيرلينغ) طلبا 40 مليون يورو (20 مليونا لكل شخص) عمولة لإتمام الصفقة، إضافة إلى قيمة صفقة انتقال اللاعب البالغ 20 عاما من دورتموند، و30 مليونا راتبه بعد خصم الضرائب عن مدة العقد الذي سيوقعه.

ويضاف إلى تلك المطالب المالية شرط آخر وهو بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق الكتالوني.

غير أن هذه المعلومات نفاها رايولا جملة وتفصيلا على حسابه في تويتر، وغرد "الأخبار المزيفة تنتشر بسرعة وتذهب بعيدا" وأرفقها بالخبر المنتشر بالصحف الإسبانية والعالمية.

وتحدثت معلومات صحفية أن هالاند -الذي لم يسجل للمباراة الرابعة على التوالي- مُصر على الرحيل من دورتموند في الميركاتو الصيفي، بحثا عن فريق يفوز معه بالألقاب.