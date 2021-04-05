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غوارديولا والرباعية.. المان سيتي وحلم غير مسبوق لناد إنجليزي

أبناء غوارديولا قد يحققون أمرا غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية (غيتي)
أبناء غوارديولا قد يحققون أمرا غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية (غيتي)
5/4/2021

لم يسبق لأي ناد إنجليزي الفوز بالدوري ومسابقتي الكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه، لكن مانشستر سيتي ما زال يحلم ويسعى إلى تحقيق ذلك.

وقال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن سياسة التناوب ستكون أساسية إذا أراد فريقه امتلاك أي فرصة في الفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم.

ويتصدر أبناء غوارديولا ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، ويستضيف بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال غدا الثلاثاء.

كما يواجه تشلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلتقي مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأبلغ غوارديولا موقع النادي على الإنترنت، بعد فوز سيتي 2-صفر على مضيفه ليستر سيتي يوم السبت، بقوله "أتبع سياسة التناوب لأنه ليس من الممكن اللعب كل يوم. إنهم بشر وليسوا آلات".

وأضاف "لا يمكنك الفوز بكل البطولات في هذا العام من دون جماهير في ظل بدء الموسم متأخرا والانتهاء منه مبكرا دون وجود تناوب بين اللاعبين".

وتابع "لا يوجد أسبوع واحد راحة، لا يوجد لاعب يمكنه أن يفعل ذلك وأن يكون مستعدا لكل مباراة، ولذلك أتبع سياسة التناوب".

ويلتقي سيتي مع ليدز يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل بعد مواجهة دورتموند في المسابقة القارية.

المصدر : وكالات

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