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شاهد.. أتلتيكو ينعش آمال برشلونة وريال مدريد بلقب الليغا بخسارته في إشبيلية

أكونيا (يسار) يحتفل بعد تسجيل هدفه والحزن يسيطر على لاعبي أتلتيكو (رويترز)
أكونيا (يسار) يحتفل بعد تسجيل هدفه والحزن يسيطر على لاعبي أتلتيكو (رويترز)
4/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202101:03 AM (مكة المكرمة)

تعافى إشبيلية بعد إهدار ركلة جزاء مبكرة ليهزم ضيفه المتصدر أتلتيكو مدريد 1-صفر، مساء الأحد، وينعش آمال برشلونة وريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو ركلة جزاء، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، حين منع لوكاس أوكامبوس من التسجيل في الدقيقة الثامنة.

وسدد جوان جوردان لاعب إشبيلية في العارضة بعدها بدقائق في بداية نارية لأصحاب الضيافة، في حين بدا الفريق الزائر مهتزا.

ووجد إشبيلية الطريق إلى الشباك أخيرا في الدقيقة 70 من ضربة رأس للظهير الأيسر ماركوس أكونيا، بعد تمريرة عرضية من الظهير الآخر خيسوس نافاس، وتجاهل الحكم شكاوى أتلتيكو من لمس أوكامبوس الكرة بيده في بداية الهجمة.

ويبقى أتلتيكو في الصدارة برصيد 66 نقطة، لكن برشلونة صاحب المركز الثالث يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز على ضيفه بلد الوليد الاثنين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بعد فوزه 2-صفر على إيبار بملعبه أمس السبت.

وأفلت أتلتيكو بالفوز 1-صفر على ألافيس المتعثر في المباراة السابقة بفضل تصدي أوبلاك لركلة جزاء متأخرة، لكنه بدا عاجزا في الهجوم مجددا، وبالكاد هدد مرمى الحارس المغربي ياسين بونو في الشوط الأول.

وأضاع فرصة خطيرة بعد لحظات من هدف أكونيا، حين مرر ماركوس يورينتي إلى ماريو هيرموسو غير المراقب داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع سدد فوق العارضة.

ونال المهاجم أنخيل كوريا فرصة أخرى لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن بونو أجهض الخطر.

وساء وضع أتلتيكو بحصول أفضل هدافيه لويس سواريز ويورينتي على بطاقة صفراء، ليغيب الثنائي عن زيارة ريال بيتيس الأسبوع المقبل.

المصدر : رويترز

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