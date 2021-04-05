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ريال مدريد وليفربول.. زيدان يطلب الاحترام وكلوب يتراجع عن مقاطعة راموس

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ونظيره من ليفربول يورغن كلوب قبل يوم من مواجهة فريقيهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

زيدان وكلوب ومباراة ثأرية في دوري أبطال أوروبا (غيتي)
زيدان وكلوب ومباراة ثأرية في دوري أبطال أوروبا (غيتي)
5/4/2021

طالب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بمزيد من الاحترام لفريقه ريال مدريد، فيما تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن مواجهة مختلفة مع النادي الملكي وأكد أنه راجع موقفه من قائد الريال سيرخيو راموس.

ويستقبل ريال مدريد نادي ليفربول غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في أول مواجهة بين الفريقين منذ لقائهما في نهائي 2018، الذي انتهى لصالح المدريديين، وشهد خروج النجم المصري محمد صلاح بعد التحام مع راموس في الشوط الأول من المباراة.

واعتبر زيدان أن تلك المواجهة لا تشغل باله اليوم، وقال "لا نفكر في الماضي، الشيء المهم هو الآن ومباراة الغد"، ورفض الحديث عن ضعف في دفاع ليفربول بسبب الغيابات، وأكد أن الفريق يتوفر على بدائل جاهزة لتعويض المصابين.

وقال المدرب الفرنسي إن فريقه يعاني أيضا من الغيابات؛ لكنه أكد أنه يراهن على قوة المجموعة لتحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب التي تجمع الفريقين خلال الأسبوع المقبل.

وعاد زيدان إلى الانتقادات التي وجهت إلى الفريق في وقت سابق من الموسم، وقال "أعتقد أنه تم التقليل من قيمة فريقي؛ لكني أثق باللاعبين كثيرا، سنقاتل من أجل كل شيء، مررنا بلحظات صعبة، والآن نمر بلحظات جيدة؛ لكن هذا لا يعني شيئا بدون التتويج بلقب".

في المقابل، تحدث مدرب ليفربول عن مباراة 2018، وقال إن فريقه سيفوز إن كان أفضل من ريال مدريد في مواجهة الغد.

وقال كلوب "لعبنا بشكل جيد في نهائي كييف إلى غاية الدقيقة 25 (إصابة صلاح)، غدا سنواجه فريقا رائعا، ولدينا فرصة بالفوز، الجميع يقولون إنهم مرشحون للفوز ولكن إذا كنا أفضل وسجلنا أهدافا أكثر سنتأهل".

وبخصوص علاقته براموس، أكد كلوب أنه يمكن أن يعيد النظر في تصريح سابق أكد فيه أنه لن يدعو قائد ريال مدريد إلى عيد ميلاده؛ بسبب ما قام به مع صلاح، وقال "الآن سأفكر في الأمر مرة أخرى، قلت بالفعل إن ما حدث في تلك الليلة لم يعجبني".

وحول فرص تدريبه لريال مدريد، قال المدرب الألماني "لا أعتقد أنني سأندم على عدم تدريب الريال؛ لكن الجو هنا جميل ومن الجيد العيش هنا".

المصدر : مواقع إلكترونية

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