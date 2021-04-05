البث الحي
كرة قدم

رغم الخسارة أمام إشبيلية.. أتلتيكو مدريد سيقاتل بضراوة للظفر بلقب الليغا

فريق سيميوني حقق 3 انتصارات في آخر 8 مباريات بالليغا (رويترز)
فريق سيميوني حقق 3 انتصارات في آخر 8 مباريات بالليغا (رويترز)
5/4/2021

"سنقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب الليغا هذا الموسم"، عدة كلمات عبر من خلالها الإسباني كوكي لاعب أتلتيكو مدريد عن إصرار وعزيمة فريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى كوكي، أسفه لخسارة فريقه صفر-1 أمام مضيفه أشبيلية أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ29 من المسابقة، لكنه أكد البقاء في السباق، رغم المنافسة الشرسة من ريال مدريد وبرشلونة.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي حقق 3 انتصارات فقط في آخر 8 مباريات بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام "الملكي" أقرب ملاحقيه وجاره اللدود، و4 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه بلد الوليد الليلة.

وقال كوكي "إنها خسارة صعبة، لقد حاول الفريق القيام بكل شيء. كان الشوط الأول صعبا حقا بالنسبة لنا".

وأضاف كوكي "كافحنا لاستعادة الكرة والاحتفاظ بها. لقد تألمنا، إنه يوم صعب لكل ما حدث على أرض الملعب. جاء هدف إشبيلية من لمسة يد واضحة".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

فوز برشلونة بلقب الليغا.. أسباب تجعل جماهير البرسا متفائلة

في بداية الموسم كان الحديث عن أن برشلونة منافس على اللقب ضربا من الخيال (رويترز)

40 مليون يورو عمولات.. كواليس انتقال هالاند إلى برشلونة

هالاند يريد ترك دورتموند في الميركاتو الصيفي (غيتي)

شاهد- لقطتان ميزتا قمة إشبيلية وأتلتيكو.. هدف مثير للجدل وتصد حاسم لبونو

لاعبو أتلتيكو مدريد اعترضوا طويلا على هدف أكونيا (رويترز)

غوارديولا والرباعية.. المان سيتي وحلم غير مسبوق لناد إنجليزي

أبناء غوارديولا قد يحققون أمرا غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية (غيتي)
الأكثر قراءة

ملك الأردن يوكل عمه الأمير الحسن التواصل مع الأمير حمزة والأخير يبلغه التزامه بنهج الأسرة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني (وسط) أوكل موضوع الأمير حمزة لعمه الأمير الحسن بن طلال (رويترز)

قناة إسطنبول.. تعرّف على أسباب الخلاف بين المتقاعدين العسكريين والحكومة التركية

خريطة للقناة البحرية الموازية بعد شقها في إسطنبول (الصحافة التركية)

أحداث الأردن.. الأمير حمزة في تسجيل: لن ألتزم بالأوامر

الأمير حمزة بن الحسين قال في التسجيل الجديد إنه لن يصعد حالياً (رويترز)

اعتقالات وتحقيقات.. أردوغان يهاجم ضباطا انتقدوا مشروع قناة إسطنبول ويتوعد "الانقلابيين"

أردوغان: الشعب سيرى من يقف إلى جانب الديمقراطية ومن يقف إلى جانب الانقلابيين (الأناضول)