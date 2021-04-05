رغم الخسارة أمام إشبيلية.. أتلتيكو مدريد سيقاتل بضراوة للظفر بلقب الليغا

"سنقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب الليغا هذا الموسم"، عدة كلمات عبر من خلالها الإسباني كوكي لاعب أتلتيكو مدريد عن إصرار وعزيمة فريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى كوكي، أسفه لخسارة فريقه صفر-1 أمام مضيفه أشبيلية أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ29 من المسابقة، لكنه أكد البقاء في السباق، رغم المنافسة الشرسة من ريال مدريد وبرشلونة.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي حقق 3 انتصارات فقط في آخر 8 مباريات بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام "الملكي" أقرب ملاحقيه وجاره اللدود، و4 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه بلد الوليد الليلة.

وقال كوكي "إنها خسارة صعبة، لقد حاول الفريق القيام بكل شيء. كان الشوط الأول صعبا حقا بالنسبة لنا".

وأضاف كوكي "كافحنا لاستعادة الكرة والاحتفاظ بها. لقد تألمنا، إنه يوم صعب لكل ما حدث على أرض الملعب. جاء هدف إشبيلية من لمسة يد واضحة".